Alerta por Posible Ciclón en el Pacífico: Puede Absorber la Onda Tropical 18 y Evolucionar

Este lunes, 13 de julio de 2026, hay alerta por la posible formación de un ciclón en el Pacífico que puede absorber la Onda Tropical 18 y evolucionar.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la onda tropical núm. 18 que se desplazará sobre sur del país, y canales de baja presión en el interior del país, generarán:

Lluvias puntales intensas en: Sinaloa (sur), Durango (suroeste), Nayarit (norte), Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Lluvias puntuales muy fuertes en: Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noroeste), Jalisco (oeste y sur) y Colima.

Lluvias puntuales fuertes en: Sonora (este), Estado de México, Veracruz (sur), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este); acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en: Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur.

Alerta por posible ciclón en el Pacífico

De acuerdo con el SMN, se mantiene vigilancia en tres zonas de baja presión en el Pacífico:

Zona de baja presión al sur de Guerrero, asociada a la onda tropical número 18, incrementa a 60% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90% en 7 días. Se localiza a 595 km al sur de Técpan de Galeana, Guerrero, y se desplaza hacia el oeste-noroeste. Zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, mantiene 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Se localiza a 2,250 km al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste. Muy lejos de costas mexicanas. Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Mantiene 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Sin embargo, se prevé que la onda tropical número 18 sea absorbida por la zona de baja presión, que tiene probabilidad de desarrollo ciclónico ubicada al sur de las costas de Guerrero, la cual podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso de mañana martes, 14 de julio de 2026.

Con información de N+

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