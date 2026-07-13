Alerta por Posible Ciclón en el Pacífico: Puede Absorber la Onda Tropical 18 y Evolucionar

Esto es lo que debes saber sobre la posible formación de un ciclón en el Pacífico, para que tomes precauciones

Lluvias en Acapulco, GuerreroLluvias en Acapulco, Guerrero, por la tormenta tropical Raymond en 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Posible ciclón en el Pacífico: Onda Tropical 18 en riesgo de ser absorbida. Lluvias intensas y descargas eléctricas en varios estados. Conoce más y prepárate.

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