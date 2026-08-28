Muere Hombre de 60 Años Tras Choque en la Av. Tomás Valles Vivar de Chihuahua

Un hombre de 60 años perdió la vida tras un aparatoso accidente registrado sobre la calle Tomás Valles Vivar, donde dos vehículos protagonizaron un choque.

De acuerdo con el reporte de Movilidad, ambos vehículos circulaban en sentido de norte a sur por la calle Tomás Valles Vivar.

El conductor de un auto en color gris se dirigió hacia la glorieta ubicada en el lugar para realizar la maniobra correspondiente. Sin embargo, detrás de él circulaba otro vehículo a gran velocidad.

El segundo vehículo impactó por la parte trasera al auto gris y lo proyectó más de 60 metros, hasta que la trayectoria del automóvil fue detenida por un poste de luz de la Comisión Federal de Electricidad.

Tras el impacto, el poste de luz cayó encima del vehículo, mientras agentes de la Policía Vial acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes elaboraron el croquis del accidente con el objetivo de determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

Un joven de aproximadamente 20 años, fue detenido por agentes de Vialidad. De acuerdo con los primeros reportes, el joven descendió del vehículo semidesnudo.

La víctima, un hombre de 60 años, perdió la vida como consecuencia del accidente.