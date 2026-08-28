Accidentes

Muere Hombre de 60 Años Tras Choque en la Av. Tomás Valles Vivar de Chihuahua

Elementos de la Policía Vial detuvieron al presunto responsable, que se encontraba semidesnudo; un poste de la CFE colapsó sobre el auto de la víctima de 60 años.

Un poste de luz cayó sobre el vehículo tras el incidente.Un poste de luz cayó sobre el vehículo tras el incidente. Foto: N+

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Un choque en Chihuahua deja un hombre de 60 años fallecido. Un joven de 20 años, semidesnudo, fue detenido.

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