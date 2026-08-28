Accidentes

Mueren Un Adolescente y Una Adulta Mayor en Tecámac por Posible Intoxicación

Autoridades locales informaron que otras dos personas están hospitalizadas por el incidente en el municipio del Edomex

Ambulancia y unidad de Protección civil durante movilización en Tecámac el 4 de abril 2026.Ambulancia y unidad de Protección civil durante movilización en Tecámac el 4 de abril 2026.

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Mueren dos personas en Tecámac por posible intoxicación. Autoridades investigan mientras dos más reciben atención médica.

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