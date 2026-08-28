Mueren Un Adolescente y Una Adulta Mayor en Tecámac por Posible Intoxicación

En Tecámac, Estado de México, autoridades atendieron una emergencia en la zona de Santo Domingo Ajoloapan, donde encontraron dos personas sin vida y trasladaron a otras dos para recibir atención médica.

Durante la mañana de este viernes, la Guardia Civil de Tecámac, en conjunto con elementos de Protección Civil acudieron a un domicilio donde encontraron a un adolescente de 14 años y una adulta mayor, de 65 años, sin signos vitales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere un Adolescente y una Mujer por Intoxicación en un Domicilio de Tecámac, Estado de México

Además de las personas sin vida, encontraron a un hombre, de 46 años, y una mujer, de 41, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención de urgencia.

De forma preliminar se informó que una de las hipótesis es que la causa de muerte sea intoxicación por monóxido de carbono.

Dicha intoxicación se da cuando el gas es inhalado y se almacena en el cuerpo. Muchas veces no se percibe, pues no tiene olor.

Los síntomas más comunes de una intoxicación por monóxido de carbono son dolor de cabeza, mareos, debilidad, malestar estomacal, vómitos, dolor de pecho y confusión, se pueden confundir con los malestares que causa la influenza.