Muere Ahogado Niño de Un Año tras Caer a una Olla Llena de Agua en Puebla

Un niño de un año y cuatro meses de edad murió al caer accidentalmente a una olla que tenía agua en la colonia Loma Encantada de la ciudad de Puebla.

Ciudadanos reportaron la emergencia al 9-1-1 en espera de que paramédicos pudieran salvarle la vida, sin embargo, la ambulancia tardó en llegar varios minutos y al intentar reanimarlo ya no tuvieron éxito.

La muerte del menor ocurrió al interior de una vivienda ubicada sobre la Avenida 16 de Septiembre entre las calles 109 A y 109 B Oriente, al sur de la capital poblana.

Familiares de pequeño vivieron momentos de angustia la noche de este jueves 27 de agosto luego de encontrarlo inconsciente al interior de la olla. Su instinto hizo que lo sacaran de inmediato del agua y lo llevaran a una recámara para poder intentar sacarle el líquido de su cuerpo.

Personal de Protección Civil Municipal también fue notificada sobre el accidente, por lo que llegaron al arribo junto a técnicos en urgencias médicas de JM Medicina Prehospitalaria.

A pesar de que se intento reanimar, el menor de solo un año perdió la vida en el lugar por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonó la escena en espera de peritos especialistas.

El dictamen de la muerte del pequeño fue por ahogamiento tras caída a una olla llena de agua al interior de su domicilio en la colonia Loma Encantada.

Agentes ministeriales recabaron los indicios y tomaron fotografías del área en donde ocurrió el hecho para adjuntarlo a la carpeta de investigación para deslindar o fincar responsabilidades.

Minutos después, el cuerpo del niño fue trasladado al Servicio Médico Forense en donde se realizaran los estudios correspondientes.

Al ser menor de edad y aún no tener la capacidad de cuidarse por si solo, este caso pone en la mira a sus padres quienes serán investigados conforme lo dicta la ley.

Con información de Cristóbal Lobato.

MCS