Accidentes

Muere Ahogado Niño de Un Año tras Caer a una Olla Llena de Agua en Puebla

Paramédicos intentaron reanimar al menor, sin embargo, fue declarado muerto al interior de su casa en la colonia Loma Encantada.

Niño muere al caer a una olla en Puebla.Paramédicos intentan salvar vida de niño ahogado en Puebla. Foto: JM Medicina Prehospitalaria | Ilustrativa

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Un niño de un año fallece ahogado en Puebla tras caer en una olla. La demora de la ambulancia y el dolor de la familia marcan esta tragedia.

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