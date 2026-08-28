Trabajador Pierde la Vida al Interior de una Fábrica de Cerámica en Puebla

Un hombre perdió la vida por un accidente laboral al interior de la fábrica de cerámica Santa Julia ubicada a un costado de la autopista México-Puebla en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo.

Elementos de emergencias fueron notificados sobre un masculino inconsciente en la área de producción por lo que de inmediato se movilizaron para auxiliarlo.

De acuerdo a testimonios, la mañana de este viernes 28 de julio, un trabajador se desvaneció de manera repentina y terminó golpeándose con una de las bandas; Una de sus compañeras de trabajo notificó a sus familiares, por lo que minutos después llegaron al lugar.

Personal de Protección Civil de Huejotzingo arribó para atender el incidente y brindar primeros auxilios al hombre, no obstante, no han dado detalles sobre los hechos.

Lamentablemente, la familia confirmó la muerte del trabajador y se mostró inconforme con la fábrica debido a que presuntamente no se les ha brindado información sobre la razón del fallecimiento.

La víctima fue identificada como Ramón Arenas Pérez, de 55 años de edad, quien tenía 27 años laborando en la planta dedicada a la creación de cerámicas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) será la encargada en esclarecer el caso y, a través de estudios forenses, conocer el motivo de su muerte.

Por otro lado, elementos de Protección Civil de Huejotzingo se encuentran realizando valoraciones en la fábrica de cerámica para conocer las condiciones en las que laboran los trabajadores.

Cabe resaltar que este no sería el primer deceso al interior de esta empresa, un caso similar ocurrió en 2025 por lo que el Ayuntamiento de Huejotzingo había ordenado su clausura.

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En ese año, un trabajador falleció a causa de una maquinaria por lo que paulatinamente se fue clausurando la fábrica, no obstante, abrieron un boquete para que los empleados pudieran seguir entrando para trabajar de manera normal, a pesar del riesgo.

Se espera que las autoridades abran una carpeta de investigación por el caso y que la fábrica de cerámica sea investigada en busca de justicia para Ramón Arenas y para salvaguardar la integridad de los demás trabajadores.

Con información de N+

MCS