Accidentes

Trabajador Pierde la Vida al Interior de una Fábrica de Cerámica en Puebla

Protección Civil valora las condiciones de trabajo en la empresa ubicada en Santa Ana Xalmimilulco en Huejotzingo, esta sería la segunda muerte.

Protección Civil atiende reporte de hombre muerto en Huejotzingo.Investigan muerte de trabajador en fábrica de Huejotzingo, Puebla. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Segunda muerte en fábrica de cerámica en Huejotzingo: Ramón Arenas, con 27 años de servicio, pierde la vida. Autoridades investigan.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+