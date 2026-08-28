Sociedad

Pemex Realiza Quema Controlada en Puebla para Capacitar a Bomberos

Protección Civil dio a conocer las acciones que se llevan acabo en el Complejo Petroquímico Independencia en San Martín Texmelucan.

Complejo Petroquímico Independencia labores de Pemex en Puebla.Complejo Petroquímico Independencia en Puebla. Foto: Google Chule García | Ilustrativa

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Pemex realiza quema controlada para capacitar a bomberos en San Martín Texmelucan. No hay riesgo para la población, pero se recomienda evitar la zona.

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