Pemex Realiza Quema Controlada en Puebla para Capacitar a Bomberos

El Gobierno de Puebla dio a conocer ejercicios que realiza Pemex para la capacitación de personal de bomberos en el Complejo Petroquímico Independencia ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan.

Protección Civil pide a la población mantener la calma derivado a que durante estas acciones habrá fuego y columnas de humo, no obstante, no representara riesgo para la población.

Este entrenamiento para bomberos es clave para salvar vidas y asegurar una respuesta rápida ante cualquier emergencia; Los ejercicios prepararán a los elementos para controlar incendios, fugas químicas, derrames tóxicos, explosivos, entre otros tipos de siniestros que pueden poner en peligro a la población.

La capacitación por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) se llevan a cabo este viernes 28 de agosto de 2026 en un horario de 10:20 a 13:20 horas (aproximadamente) en el Complejo Petroquímico Independencia ubicado sobre la Carretera Federal México-Puebla en la comunidad de Santa María Moyotzingo.