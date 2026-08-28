Seguridad

Rescatan a Mujer Tras Gritos de Auxilio al Interior de un Motel en Tlaxcala

Los empleados notificaron el incidente ocurrido en el establecimiento ubicado en Huamantla, sobre la carretera con salida a Puebla.

Reporte de emergencia en motel de Huamantla, Tlaxcala.Policía atiende reporte de emergencia en motel de Huamantla. Foto: Facebook Imagen es

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Gritos de auxilio en un motel de Huamantla alertaron a empleados y policía, logrando el rescate de una mujer que había sido llevado contra su voluntad.

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