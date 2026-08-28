Rescatan a Mujer Tras Gritos de Auxilio al Interior de un Motel en Tlaxcala

Una mujer fue rescatada por elementos policiacos al interior de un motel en el municipio de Huamantla, Tlaxcala, luego que presuntamente su expareja sentimental la llevó al establecimiento en contra de su voluntad.

De acuerdo a testimonios, la afectada comenzó a gritar y pedir auxilio a los empleados del lugar por lo que procedieron a llamar al número de emergencias 9-1-1.

Los hechos provocaron una movilización por parte de la Policía Estatal y de personal De la Cruz Roja en la carretera que da a la salida a Puebla, tras recibirse el reporte de un conflicto.

Los uniformados acudieron y lograron ubicar a la mujer, quien fue puesta a salvo y recibió atención por parte de las autoridades. De acuerdo a las entrevistas recabadas, los señalados habían llegado al motel por medio de un taxi, sin embargo, la fémina se estaba resistiendo entrar.

Gracias a la pronta reacción de los empleados del lugar, este hecho no dejó personas lesionadas; Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el presunto responsable fue detenido.

El caso quedará en manos de las autoridades de Huamantla para determinar las responsabilidades correspondientes. Derivado a este hecho, se les recuerda a la comunidad que ante cualquier emergencia pueden realizar sus reportes a través del 9-1-1.

Cabe recordar que los moteles son puntos recurrentes de muertes, tal es el caso de un hombre quien perdió la vida luego de ingresar con su pareja a un establecimiento de este rubro.

Los hechos ocurrieron en junio de 2026, cuando la víctima y su pareja ingresaron a la habitación de un motel ubicado sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala.

Los empleados detectaron que su acompañante se había ido y al notificarle que su tiempo había culminado, se percataron que el hombre se encontraba desvanecido en el baño.

La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación or el caso y procedió con las diligencias correspondientes.

Con información de N+

MCS