Departamento se Incendia en Veracruz; Muere Mascota y Bombero Resulta Intoxicado

Se registró un incendio en un departamento del tercer piso de un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad de Tuxpan.

Este suceso dejó como saldo una mascota fallecida, un bombero intoxicado por inhalación de humo y cuantiosos daños materiales.

El inmueble está ubicado sobre la avenida Benito Juárez, entre las calles Francisco Javier Mina y Humboldt.

Fue una densa columna de humo lo que alertó a empleados de una pizzería ubicada en la planta baja, y estos fueron lo que apoyaron inicialmente en la evacuación de los habitantes.

Una mujer que se encontraba en el departamento afectado, así como vecinos de un departamento aledaño, fueron puestos a salvo y recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos por fortuna no ameritaron ser hospitalizados.

Durante las labores para sofocar las llamas, un elemento del cuerpo de Bomberos resultó intoxicado y recibió atención médica.

La zona fue acordonada por personal del Ejército Mexicano y la circulación vehicular permaneció interrumpida mientras se realizaban las tareas de control, sofocamiento y enfriamiento del inmueble.

Al lugar también acudieron elementos de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Policía Municipal para apoyar en las labores de seguridad.