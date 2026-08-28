Accidentes

Departamento se Incendia en Veracruz; Muere Mascota y Bombero Resulta Intoxicado

Una mujer y vecinos fueron evacuados. En la zona la circulación permaneció cerrada durante las maniobras de emergencia.

Un bombero intoxicado y una mascota sin vida el saldo del incendio de un departamento en Tuxpan, VeracruzUn bombero intoxicado y una mascota sin vida el saldo del incendio de un departamento en Tuxpan, Veracruz. Foto: N+

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Incendio en el centro de Tuxpan: una mascota fallecida y un bombero intoxicado. La rápida acción de vecinos y autoridades ayudó

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