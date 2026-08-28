Política

Senado Recibe Iniciativa de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Laura Itzel Castillo confirmó la recepción de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Vista aérea de playa en Acapulco, Guerrero.Vista aérea de playa en Acapulco, Guerrero. Foto: AP
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