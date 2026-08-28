Senado Recibe Iniciativa de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

México ha puesto la mirada en una estrategia integral para proteger al medio ambiente y actualizar tanto sus programas como las sanciones que permitan un desarrollo sostenible, preservando el equilibrio.

Este viernes, el Senado de la República recibió una propuesta que recién presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: la Iniciativa de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En sus redes sociales, Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión Permanente del Congreso, informó que Sheinbaum le hizo llegar una iniciativa para expedir la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

El 26 de agosto 2026, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, informó sobre los detalles de la iniciativa de ley.

La propuesta llegó acompañada del impacto presupuestario de la Secretaría de Hacienda y será turnada a la Cámara de Diputados para su dictamen.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente contempla 10 puntos principales para un desarrollo ordenado: Patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar; no puede haber justicia social sin justicia ambiental; prevenir antes que reparar; conservar y restaurar para construir futuro; conocimiento para sustentar las acciones ambientales; gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo; propiciar una cultura ambiental; pasar de una economía que desecha a una economía que aprovecha; cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos; y proteger nuestro patrimonio biocultural es una responsabilidad compartida de toda la nación.

Para conocer más detalles sobre la iniciativa de ley, puedes consultar: Presentan Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental: Estos Son los Puntos Clave