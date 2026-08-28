Política

Acuerdo de México con la UE sobre Quesos Genera Tensión Comercial con EUA

Empresarios estadounidenses asegura que el tratado firmado en mayo pasado restringirá la venta de este producto lácteo en territorio mexicano

Venta de quesos en el Mercado de CDMXVenta de quesos en el Mercado de San Juan de Dios de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que un acuerdo entre México y la UE podría restringir la venta de quesos de EUA en México? Descubre cómo esta disputa afecta las negociaciones del T-MEC.

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