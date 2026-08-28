Acuerdo de México con la UE sobre Quesos Genera Tensión Comercial con EUA

Los nombres de queso han desatado controversias en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos de América (EUA) y México, según dos fuentes del Gobierno de nuestro país que hablaron bajo condición de anonimato.

Cabe destacar que Estados Unidos y México se encuentran inmersos en difíciles negociaciones bilaterales para salvar el acuerdo comercial T-MEC, un pilar fundamental de la economía mexicana.

Esas negociaciones cruciales le han dado a Estados Unidos la ventaja ⁠necesaria para impulsar su posición en lo que se ha convertido en un mercado multimillonario para los exportadores de queso estadounidenses. Y, sin embargo, están causando dolores de cabeza a las autoridades mexicanas.

Estados Unidos se opone al renovado acuerdo comercial de México con la Unión Europea (UE), que otorga protecciones especiales a cientos de productos europeos cuyos nombres están ligados a regiones específicas, como: el Parmigiano Reggiano, el queso feta y el manchego. Además, le brinda a la Unión Europea recursos legales frente las infracciones.

Washington argumenta que el acuerdo, firmado en mayo, restringiría la venta de quesos estadounidenses en México bajo nombres como parmesano y feta. Estados Unidos sostiene desde hace tiempo ‌que esos nombres son genéricos, mientras que la UE afirma que el nombre parmesano debe reservarse para el Parmigiano Reggiano del norte de Italia y el feta para ciertas regiones de Grecia.

"Lo que hizo México fue totalmente erróneo", dijo Jaime Castañeda, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos y agregó que "el gobierno mexicano debe garantizar que tanto Estados Unidos como los fabricantes mexicanos de marcas comunes de queso puedan seguir operando en el mercado".

Aunque el tratado entre México y la UE ya se firmó, México aún no ha completado los trámites necesarios para que el pacto entre en vigor, mientras que la Unión ‌Europea sí lo ha hecho, según un portavoz de la Comisión Europea. Un portavoz de la Secretaría de Economía de México indicó que el acuerdo ‌debe ser ratificado por el Senado.

La Comisión Europea dijo que no sería posible modificar los términos del acuerdo y que había "tomado nota de las ⁠acciones de Estados Unidos" que se oponen a las medidas de protección para los quesos europeos.

La Secretaría de Economía de México y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios, aunque la agencia estadounidense ya había expresado su opinión sobre el sistema de protección de productos de la UE basado en las Indicaciones Geográficas (IG).

"La UE sigue intentando expandir su perjudicial sistema IG dentro de su territorio y más allá", dijo la oficina de comercio en un informe de abril, donde agregó que obligar a los productores lácteos fuera del bloque a utilizar descriptores como "feta de imitación" o "estilo asiago" era costoso e innecesario y ‌contribuía ‌al déficit comercial de queso de Estados Unidos con el bloque, que asciende a 1,200 millones de dólares.

Cabe destacar que México se encuentra entre los principales consumidores de queso del mundo, y prefiere variedades nacionales como el queso Oaxaca, que a menudo se derrite sobre quesadillas, y el queso fresco, ideal para aderezos desmenuzables en el desayuno.

Las negociaciones para modernizar el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea se retrasaron en 2018 por diferencias sobre la protección de indicaciones geográficas de quesos como manchego, parmesano y gruyere. El acuerdo final permitió a empresas mexicanas que ya utilizaban esos nombres seguir haciéndolo, siempre que distinguieran claramente sus productos de los europeos protegidos.

Las importaciones de queso, principalmente de Estados Unidos, se han disparado desde la década de 1980 y ahora representan casi el 30% del consumo interno, impulsadas por productos como el parmesano rallado de Kraft y el manchego Great Value de Walmart, así como por ‌la creciente popularidad de las pizzerías.

Estados Unidos ‌exporta anualmente a México queso por un valor aproximado de 1,000 millones de dólares, mientras que las exportaciones totales de productos lácteos de la UE a ese país ascienden a tan solo 200 millones de dólares.

Los productores de queso europeos afirman que el enfrentamiento con Estados Unidos refleja la oposición entre dos culturas agrícolas: la producción en masa frente a la protección de las tradiciones regionales. "Estados Unidos siempre ha sido un país de consumo de grandes volúmenes, que es precisamente lo contrario a lo que es una denominación de origen", dijo Antonio Martínez, presidente de una organización que protege la denominación de origen del queso manchego.

Los vendedores de queso en México, como Rodolfo Navarro, quien dirige una distribuidora de queso de propiedad familiar, apoyan el acuerdo comercial con la UE porque reduciría los aranceles sobre los quesos importados de Europa.

"El queso europeo se va ‌a comercializar principalmente en el nicho más alto del mercado, en los quesos de especialidad", dijo.

La queja de Navarro va dirigida a los productores estadounidenses, a quienes él y otros fabricantes de queso mexicanos acusan de perjudicar la producción local.

El Instituto de política Agrícola y Comercial advirtió en 2023 que los productores ⁠lácteos mexicanos eran vulnerables a las exportaciones baratas de Estados Unidos.

El queso estadounidense tiene fama de ser de mala calidad, una situación agravada por la continua popularidad de las lonchas procesadas conocidas como queso americano (hechas de sales emulsionadas y restos de lácteos, y que técnicamente no son queso en absoluto), así como del queso enlatado y en aerosol.

Los productores estadounidenses afirman que sus quesos han superado a ‌sus competidoras europeas en competiciones internacionales, mientras que los aficionados a este queso

"La realidad es que el mercado americano está inundando al mercado mexicano con sus quesos porque pueden darlos muy baratos", opinó Georgina Yescas, cofundadora de la quesería mexicana Lactography.

"Yo estoy contenta de que se le bajen los aranceles a los quesos europeos, porque entonces también México aprendería a comer mejor queso", agregó.

Con información de N+ y Reuters.