Política

UIF Explica Cómo Recuperó México Más de 5 MDD del Caso García Luna

Las autoridades compartieron los detalles de la operación que permitió obtener una nueva cantidad de recursos vinculados con la familia Weinberg

Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF.Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, en la conferencia matutina de este 28 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro

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