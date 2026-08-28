UIF Explica Cómo Recuperó México Más de 5 MDD del Caso García Luna

El Gobierno de México detalló las acciones que se implementaron para recuperar más de 5 millones de dólares vinculados con el caso Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que García Luna "en este momento está preso por sus actividades como secretario de Seguridad Pública y testimonios que indican que estaba vinculado, protegía y había recibido recursos de una organización delictiva de la delincuencia organizada".

Y continuó explicando que "lo que pasó después de ser secretario de Seguridad Pública es que se dedicó a hacer negocios turbios con una empresa que según brindaban equipo relacionado con las seguridades, pero en realidad fueron fraudes al erario".

Por su parte, Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que el análisis de inteligencia financiera identificó una estructura empresarial relacionada con la familia Weinberg, que habría tenido un papel relevante dentro de la red corporativa vinculada con García Luna.

En ese sentido, detalló que "la UIF presentó una demanda civil el 23 de diciembre de 2019 ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida, para recuperar activos desviados".

Posteriormente, el 19 de mayo de 2026 se emitió una sentencia condenatoria favorable al Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg por su participación en el esquema de contrataciones públicas relacionado con García Luna.

Como parte de las acciones posteriores, el 25 de agosto de 2025, se logró recuperar más de 5.8 millones de dólares. El monto se obtuvo tras liquidar una póliza de fianza y 12 inmuebles situados en Florida que están ligados a la familia Weinberg.

La Unidad de Inteligencia Financiera participó en las gestiones que permitieron concretar el ingreso de los recursos a la Tesorería de la Federación.

Sheinbaum Pardo detalló que los recursos recuperados serán destinados a escuelas en la montaña de Guerrero, así como para la educación media superior, "y si se requiere en la educación básica".

Por otro lado, indicó que Genaro García Luna mantiene una orden de aprehensión vigente en México. El exfuncionario residía en Estados Unidos cuando llevó a cabo parte de las actividades por las que posteriormente fue detenido y procesado en ese país.

El juicio civil se desarrolla en Estados Unidos debido a que las operaciones involucraron a personas y empresas establecidas en ese territorio.

De acuerdo con la presidenta, un juez determinó que los activos involucrados fueran restituidos al Estado mexicano como resultado del proceso impulsado por la UIF. Hasta ahora, indicó, se han localizado 5.8 millones de dólares.

FBPT