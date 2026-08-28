Internacional

Rescatan a 117 Turistas tras Riada en Nepal

Van más de 570 muertos por el fenómeno que azotó la frontera con el Tíbet

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Continúa la Alerta en Nepal por Posible Desbordamiento de Lago

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Riada en Nepal: 579 muertos y 117 turistas rescatados. La búsqueda de más de 1,900 desaparecidos continúa. Descubre cómo la naturaleza impactó la frontera con el Tíbet.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+