Rescatan a 117 Turistas tras Riada en Nepal

Rasuwa es la zona más afectada por la riada que azotó la frontera entre Nepal y el Tíbet. En dicho distrito han sido rescatados 117 turistas extranjeros luego de las repentinas inundaciones.

Autoridades de Nepal actualizaron este viernes la cifra de personas muertas por la riada. Suman 579 fallecidos, la mayoría, en el distrito de Chitwan.

La mayor parte de los cuerpos fueron hallados en las zonas del sur, como en Nawalparasi Este, a unos 150 kilómetros de distancia del origen de la riada, debido a que la fuerza de la corriente arrastró lodo, escombros y a las víctimas.

En tanto, los turistas rescatados son al menos 85 de India, 16 de China, nueve de Corea del Sur, dos de Estados Unidos y dos de Italia, informó la Junta de Turismo de Nepal (NTB).

Las autoridades buscan todavía a 1,924 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales, más de 500 son extranjeras, a tres días de que la avalancha de agua y piedra arrasó varios kilómetros en la zona del norte de Nepal.

Ciento setenta y ocho personas desaparecidas son de India, 65 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia, 33 de Reino Unidos, 25 de Canadá y tres de España.

Las labores de búsqueda siguen en pie y son encabezadas por 15,000 elementos que trabajan en la zona devastada por la riada en el valle de Nepal y la región autónoma del Tíbet, en China.

Con información de EFE.

RMT