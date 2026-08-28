Internacional

Video: Así Fue el Rescate de Sobrevivientes Atrapados en un Túnel en Nepal

El gobierno nepalí informó además que un total de 117 turistas extranjeros han sido salvados hasta ahora

Elementos del ejército de Nepal ayudan en la tragedia provocada por una riadaElementos del ejército de Nepal ayudan en la tragedia provocada por una riada. Foto: Reuters

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