Video: Así Fue el Rescate de Sobrevivientes Atrapados en un Túnel en Nepal

El Ejército de Nepal rescató este viernes del interior de un túnel hidroeléctrico a varios supervivientes de la riada que golpeó con fuerza el miércoles una zona del norte del país fronteriza con la región autónoma del Tíbet (China), con centenares de fallecidos y desaparecidos.

Las fuerzas nepalíes difundieron en la plataforma X un video del rescate en el que se observa a varios efectivos aproximándose al túnel para sacar a las víctimas, que avanzan con visible dificultad entre la gruesa masa de lodo acumulada.

Los rescatistas, que tuvieron que arrastrarse hasta la entrada al conducto, según muestran las imágenes, cargaron a algunos supervivientes a sus espaldas y tiraron de otros por las extremidades para trasladarlos al vehículo aéreo empleado en la operación.

Tras ser rescatados, los supervivientes fueron captados bebiendo agua después de salir con aparente dificultad del túnel, en una escena dominada por el marrón grisáceo del lodo, que contrasta con los llamativos cascos de los rescatistas.

Las labores de rescate continúan, aunque se están viendo dificultadas por la amenaza de un lago formado por la acumulación de rocas y escombros en la zona, que llevó a Pekín a suspender temporalmente las operaciones en algunos puntos ante los indicios de desbordamiento.

Nepal elevó este viernes a 538 el número de cadáveres recuperados y China a cinco, por lo que el balance total de fallecidos asciende a 543, mientras continúa la búsqueda de centenares de desaparecidos.

Por otra parte, un total de 117 turistas extranjeros han sido rescatados hasta el momento en el distrito montañoso de Rasuwa, una de las zonas más castigadas por las destructivas riadas e inundaciones de esta semana en el norte de Nepal, según informó la Junta de Turismo de Nepal (NTB).

De acuerdo con el balance del organismo oficial de turismo, el grupo de visitantes evacuados por los equipos de salvamento está integrado, entre otros, por 85 ciudadanos de la India, 16 de China, 9 de Corea del Sur, 2 de Estados Unidos y 2 de Italia.

Tres días después de que una avalancha de agua y piedra arrasara decenas de kilómetros en esta zona del norte de Nepal las autoridades tratan de localizar a algunas de las 937 personas reportadas como desaparecidas en su territorio, según el último reporte oficial.

Con información de AFP.

LECQ