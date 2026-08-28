Internacional

Trump Publica Que Estrecho de Ormuz Es Territorio de Estados Unidos

El mandatario estadounidense posteó una imagen en su plataforma digital Truth Social en la que enumera todos los territorios que forman parte de la Unión Americana

Donald Trump, presidente de Estados UnidosDonald Trump, presidente de Estados Unidos, publica en redes sociales anexión territorial del estrecho de Ormuz. Foto: Reuters

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