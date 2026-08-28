Trump Publica Que Estrecho de Ormuz Es Territorio de Estados Unidos

No es la primera vez que Trump usa sus redes sociales para hacer anuncios donde deja claro su visión expansionista y para muestra el decreto para cambiar el nombre al Lago Ontario a Lago América.

Respecto al estrecho de Ormuz, punto neurálgico en la guerra entre Estados Unidos e Irán, el magnate ha insistido que está bajo control de sus fuerzas armadas, lo que el régimen islamista ha negado una y otra vez.

Ahora, Trump llevó su idea otra vez al mundo digital y en la imagen publicada este jueves se observa a algunos de los territorios que forman parte de la Unión Americana.

Sin embargo, no es la primera vez que el mandatario usa Truth Social para abordar el tema de Ormuz como un territorio anexionado a Estados Unidos.

El 18 y 22 de agosto pasados, Trump ya había posteado una imagen del importante y estratégico lugar ubicado en el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

En esta ocasión, fue más allá al recordarle a sus seguidores que Ormuz se suma a Puerto Rico, las Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, Samoa Estadounidense, Isla Wake, Washington D.C., Estados Federados de Micronesia e Islas Marshall.

Este recordatorio se da luego de la disputa comercial con Canadá que además del 50% de impuestos a productos de ese país, derivó en el decreto para cambiar el nombre al Lago Ontario.

Con información de N+

ICM