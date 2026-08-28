Internacional

Muere Harald V, el Rey de Noruega, el Monarca de Mayor Edad en Europa

El decano de los monarcas europeos era primo segundo de Isabel II y se le consideraba el rey vivo más cercano a la reina de Inglaterra

Harald VEl monarca de mayor edad de Europa atravesó distintos problemas de salud en los últimos años. Foto: Reuters.
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