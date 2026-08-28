Muere Harald V, el Rey de Noruega, el Monarca de Mayor Edad en Europa

Harald V, rey de Noruega, murió a los 89 años de edad en un hospital de Oslo, donde se encontraba internado por una anemia severa desde hace varios días.

La información fue difundida por el Palacio Real noruego, tras una larga convalecencia y deterioro de la salud del monarca.

"Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el rey Harald nos dejó el día de hoy. El rey Harald falleció apaciblemente en el hospital nacional el viernes 28 de agosto, a las 06:35 horas", escribió el Palacio en un comunicado.

El rey fue ingresado al hospital del Reino de Oslo el pasado 17 de agosto, debido a una acumulación de líquido en el cuerpo tras ser tratado con cortisona por una anemia hemolítica.

Haakon Magnus, su hijo, había estado ejerciendo como regente durante la estancia del rey en el hospital. Ahora el príncipe heredero, de 53 años, ascenderá al trono.

El monarca fallecido era primo segundo de Isabel II y se le consideraba el rey vivo más cercano a la reina de Inglaterra. Ambos compartían como bisabuelos al rey Eduardo VII del Reino Unido y a la reina Alejandra. Jorge V, abuelo de Isabel II, y Maud de Gales, abuela de Harald V, eran hermanos.

El decano de los monarcas europeos sufrió un trastorno provocado por una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos, que se manifiesta con fatiga, palidez y dificultad para respirar. La anemia obliga al corazón a trabajar más, mientras que una infección bacteriana y los efectos secundarios de los medicamentos pueden poner a prueba un cuerpo mayor y vulnerable.

Este jueves, el Palacio Real noruego había dicho que el estado de salud del rey se había deteriorado y se encontraba "extremadamente grave". Los miembros de la familia real suspendieron sus actividades y acudieron al nosocomio para despedirse.

Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit y la reina Sonia fueron los primeros en llegar al hospital, según la agencia NTB.

Posteriormente, arribaron los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, hijos de los herederos, así como la princesa Astrid, hermana del rey, informó la televisión pública NRK.

Jonas Gahr Støre, primer ministro noruego, había manifestado su preocupación por la salud del rey y declaró que todo el país estaba con la familia real. Desde temprano, muchos noruegos empezaron a enviar mensajes de apoyo a la familia real y desconocidos colocaron flores delante del palacio.

El presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, interrumpió una visita oficial ‌a Islandia ‌y regresó a Noruega, mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa anunció que sus miembros volverían a casa desde Corea del Sur.

El Colegio de Obispos de la Iglesia Luterana de Noruega, que se encontraba en Roma para una visita excepcional al ‌papa, anunció que regresaría a casa lo antes posible, informaron medios locales.

Apenas el lunes, la Casa Real informó que la situación había empeorado al producirse una infección en la sangre, pero que el monarca había recibido antibióticos, respondido al tratamiento y se encontraba "estable".

En los últimos días previo a la muerte, varios miembros de la familia, incluida también la princesa Marta Luisa, primogénita de los reyes, acudieron a visitar a Harald V.

El monarca de mayor edad de Europa atravesó distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo, pero siempre descartó abdicar. En 2024, afirmó que reduciría el número de actividades oficiales en las que participa teniendo en ​cuenta su ​edad, pero descartó ​dejar el trono, alegando que su ​juramento como rey era de por vida.

Harald V estuvo de baja varias semanas en febrero y en marzo debido a una infección en una pierna que requirió su ingreso en un hospital en Tenerife, España, donde estaba de vacaciones.

Hace dos años fue hospitalizado durante sus vacaciones invernales en Malasia por una infección, que obligó a trasladarlo a Noruega en un avión medicalizado y a implantarle un marcapasos.

A Harald V le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.

Duró 35 años en el trono de Noruega, desde su ascenso en 1991.

ASJ | ICM