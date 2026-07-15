Registran a 563 Bebés con Nombre de Haaland, Futbolista de Noruega Que Brilló en Mundial 2026

El nombre de Erling Haaland, jugador noruego, ahora ya es tan popular que cientos de bebés han sido registrados en su honor

El nombre de Erling Haaland, jugador noruego, ya fue asignado a varios bebésFoto: Erling
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