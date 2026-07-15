Registran a 563 Bebés con Nombre de Haaland, Futbolista de Noruega Que Brilló en Mundial 2026
El nombre de Erling Haaland, jugador noruego, ahora ya es tan popular que cientos de bebés han sido registrados en su honor
El nombre de Erling Haaland, jugador noruego, ahora ya es tan popular que cientos de bebés han sido registrados en su honor
Erling Haaland, el jugador estrella de Noruega, se ganó la admiración y cariño de los aficionados en el Mundial 2026; por esta razón, varias familias han decidido registrar a sus bebés con el nombre del futbolista en Perú, pero ¿cuántos son y qué otras estrellas figuran en la lista?
De acuerdo con el Registro Nacional de Identidad del país, la euforia por el máximo torneo de futbol ha llegado hasta los padres de los pequeños que nacieron este año, especialmente en el marco de la Copa del Mundo.
Por esta razón, los padres expresan su admiración por los mejores jugadores que han disputado los encuentros más emocionantes en la cancha. Sin embargo, el que más ha llamado la atención es Erling Haaland de la Selección de Noruega.
Haaland lleva jugando a nivel profesional desde 2016; debutó con solo 15 años en el Bryne FK de su país. Antes de entrar a las filas del Manchester City, pasó por el Molde, el Red Bull Salzburg y el Borussia Dortmund.
Su combinación de 1.93 metros de estatura, velocidad pura y una definición letal lo tienen como el candidato principal a la Bota de Oro del torneo, no obstante, ya se ha ganado el corazón de millones de aficionados en el mundo, especialmente de las mujeres.
Aunque Noruega fue eliminada del Mundial 2026, el vikingo continúa como un fenómeno futbolístico, no solo por su técnica, táctica y talento en la cancha, sino también por su personalidad irreverente y peculiar. Eso explica que su imagen se haya adueñado de las redes sociales.
El vocero del Registro Nacional de Identidad, Jorge Puck, dijo a N+ que Erling Haaland inspiró el nombre de 563 peruanos.
Es decir, los padres de familia no encontraron mejor manera de expresar su admiración por el futbolista vikingo que llamar a sus hijos como él. Esta es la lista de bebés que llevan el nombre o combinación con Erling Haaland:
Erling Braut Haaland: 4 personas
Erling Haaland: 91 personas
Haaland: 468 personas
Lo anterior llevó al Registro de Identidad a realizar una edición del rostro de Haaland con un gorro de lana oriundo de Perú, conocido como chullo, término de origen quechua y aimara.
Pero ojo, porque Erling Haaland no es el único nombre de futbolista que se ha usado para dar identidad a niños peruanos, debido a que las autoridades tienen una lista que muestra otros nombres de estrellas del futbol internacional.
En una lista proporcionada a N+, figuran los nombres de los siguientes futbolistas y la cantidad de personas que ahora también fueron designados de la misma manera:
Neymar: 33 mil 809 personas
Neymar Da Silva: 3 personas
Lionel: 34 mil 896 personas
Messi: 3 mil 452 personas
Lionel Messi: 292 personas
Ronaldo: 11 mil 834 personas
Cristiano Ronaldo: mil 181 personas
Bicho: 1 persona
Otros favoritos
Endrick: 3 mil 332 personas
Ederson: 3 mil 118 personas
Griezmann: mil 502 personas
Yamal: mil 241 personas
Gavi: mil 78 personas
Brahim: 452 personas
Salah: 319 personas
Hakimi: 243 personas
Mbappé: 238 personas
Pedri: 175 personas
Rodri: 150 personas
Neuer: 139 personas
Bellingham: 125 personas
Lewandowski: 106 personas
De Bruyne: 67 personas
Valverde: 39 personas
Kimmich: 35 personas
EPP
Harry Kane: 30 personas
Rodrigo de Paul: 27 personas
Luka Modrić: 20 personas
Bono: 19 personas
Raphinha: 16 personas
Vinicius Junior: 14 personas
Depay: 11 personas
Lukaku: 11 personas
Kai Havertz: 9 personas
Dibu: 8 personas
Rafael Leao: 7 personas
Dembélé: 5 personas
Mundial: 3 personas
Saliba: 3 personas
Courtois: 2 personas
Vitinha: 1 persona
Michael Olise: 1 persona
Désiré Doué: 1 persona