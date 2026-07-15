Registran a 563 Bebés con Nombre de Haaland, Futbolista de Noruega Que Brilló en Mundial 2026

Erling Haaland, el jugador estrella de Noruega, se ganó la admiración y cariño de los aficionados en el Mundial 2026; por esta razón, varias familias han decidido registrar a sus bebés con el nombre del futbolista en Perú, pero ¿cuántos son y qué otras estrellas figuran en la lista?

De acuerdo con el Registro Nacional de Identidad del país, la euforia por el máximo torneo de futbol ha llegado hasta los padres de los pequeños que nacieron este año, especialmente en el marco de la Copa del Mundo.

Por esta razón, los padres expresan su admiración por los mejores jugadores que han disputado los encuentros más emocionantes en la cancha. Sin embargo, el que más ha llamado la atención es Erling Haaland de la Selección de Noruega.

¿Por qué nombraron a bebés como Erling Haaland de Noruega?

Haaland lleva jugando a nivel profesional desde 2016; debutó con solo 15 años en el Bryne FK de su país. Antes de entrar a las filas del Manchester City, pasó por el Molde, el Red Bull Salzburg y el Borussia Dortmund.

Su combinación de 1.93 metros de estatura, velocidad pura y una definición letal lo tienen como el candidato principal a la Bota de Oro del torneo, no obstante, ya se ha ganado el corazón de millones de aficionados en el mundo, especialmente de las mujeres.

Aunque Noruega fue eliminada del Mundial 2026, el vikingo continúa como un fenómeno futbolístico, no solo por su técnica, táctica y talento en la cancha, sino también por su personalidad irreverente y peculiar. Eso explica que su imagen se haya adueñado de las redes sociales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. En Perú, Bautizan como Haaland a 563 Bebés en Honor al Futbolista Noruego

El vocero del Registro Nacional de Identidad, Jorge Puck, dijo a N+ que Erling Haaland inspiró el nombre de 563 peruanos.

Es decir, los padres de familia no encontraron mejor manera de expresar su admiración por el futbolista vikingo que llamar a sus hijos como él. Esta es la lista de bebés que llevan el nombre o combinación con Erling Haaland:

Erling Braut Haaland: 4 personas

Erling Haaland: 91 personas

Haaland: 468 personas

Lo anterior llevó al Registro de Identidad a realizar una edición del rostro de Haaland con un gorro de lana oriundo de Perú, conocido como chullo, término de origen quechua y aimara.

¿Con qué nombres de futbolistas del Mundial 2026 han registrado a bebés?

Pero ojo, porque Erling Haaland no es el único nombre de futbolista que se ha usado para dar identidad a niños peruanos, debido a que las autoridades tienen una lista que muestra otros nombres de estrellas del futbol internacional.

En una lista proporcionada a N+, figuran los nombres de los siguientes futbolistas y la cantidad de personas que ahora también fueron designados de la misma manera:

Neymar: 33 mil 809 personas

Neymar Da Silva: 3 personas

Lionel: 34 mil 896 personas

Messi: 3 mil 452 personas

Lionel Messi: 292 personas

Ronaldo: 11 mil 834 personas

Cristiano Ronaldo: mil 181 personas

Bicho: 1 persona

Otros favoritos

Endrick: 3 mil 332 personas

Ederson: 3 mil 118 personas

Griezmann: mil 502 personas

Yamal: mil 241 personas

Gavi: mil 78 personas

Brahim: 452 personas

Salah: 319 personas

Hakimi: 243 personas

Mbappé: 238 personas

Pedri: 175 personas

Rodri: 150 personas

Neuer: 139 personas

Bellingham: 125 personas

Lewandowski: 106 personas

De Bruyne: 67 personas

Valverde: 39 personas

Kimmich: 35 personas



EPP