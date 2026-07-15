Embajada Británica Publica Divertido Mensaje Antes de la Semifinal Inglaterra vs Argentina

La Embajada Británica en Argentina recurrió al humor para ponerle un toque de distensión a la intensa previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. A través de una publicación en Instagram, difundió un supuesto comunicado interno dirigido a su community manager con instrucciones sobre cómo reaccionar dependiendo del resultado del partido.

El falso memorando señala que, en caso de un triunfo de Inglaterra, el encargado de las redes sociales deberá "celebrar de forma elegante". En contraste, si la victoria es para Argentina, se le indica "felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes".

El documento aparece firmado por una ficticia "Oficina de su Majestad para la Contingencia del cruce entre Inglaterra y Argentina en el Mundial" y mantiene un tono completamente humorístico. Incluso aclara que "el uso de memes está permitido, pero con tacto".

Uno de los momentos más llamativos del mensaje fue la adaptación al inglés de un conocido modismo argentino. "Como se dice en los claustros de Oxford, 'the oven is not ready for buns'", señala la publicación, una traducción literal de la expresión "el horno no está para bollos", utilizada para indicar que no es un buen momento para insistir o provocar.

Con esta publicación, la embajada buscó bajar la tensión de un encuentro que, para muchos argentinos, trasciende lo deportivo debido al histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y la tradicional rivalidad futbolística entre ambas selecciones.

¿Cuándo juegan Argentina vs Inglaterra?

La semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026 se disputará este miércoles 15 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y podrá seguirse en México a través de Canal 5 en televisión abierta y mediante la plataforma de streaming ViX.