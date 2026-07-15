Embajada Británica Publica Divertido Mensaje Antes de la Semifinal Inglaterra vs Argentina

La representación diplomática publicó un falso memo dirigido a su community manager con recomendaciones humorísticas para reaccionar al resultado de la semifinal

Los jugadores de Inglaterra celebran el gol de Jude Bellingham durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el Miami Stadium en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos. Foto: AFPLos jugadores de Inglaterra celebran el gol de Jude Bellingham durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el Miami Stadium en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos. Foto: AFP

Destacado

¿Cómo reaccionará la Embajada Británica si Argentina vence a Inglaterra en la semifinal? Un falso memo humorístico revela las instrucciones para su community manager. Conoce los detalles de esta ingeniosa publicación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+