¿Suspenden Inglaterra vs Argentina en Mundial 2026 por Mal Clima? Pronóstico para la Semifinal

Si hay un partido con cuentas pendientes, ese es Inglaterra vs Argentina en las semifinales del Mundial 2026.. Desde la “Mano de Dios” de Maradona, los ingleses se sienten agraviados y tienen sed de venganza. Así que este miércoles 15 de julio saldrán chispas en el Estadio Sede Dallas. Y te contamos además, si el clima puede influir en el desarrollo del juego.

Inglaterra llegó a la semifinal luego de eliminar a una aguerrida Noruega, con cierta polémica porque el VAR tuvo que haber anulado el primer gol de los británicos debido a que previamente la pelota pegó en el cable que sostiene la cámara aérea en el medio campo. Pero el silbante dio por bueno el tanto de Jude Bellingham y el resultado final fue de 2-1 a favor del equipo inglés.

Y Argentina ni se diga: Su camino ha estado plagado de polémicas desde hace varias jornadas, por presuntas ayudas arbitrales. Tan sólo en cuartos de final le expulsaron a un jugador a Suiza cuando mejor jugaba, por una segunda tarjeta amarilla muy rigurosa a Breel Embolo cuando el partido estaba empatado 1-1. Al final los argentinos se impusieron 3-1 y avanzaron a semifinales.

Hay que recordar que Inglaterra tiene cuentas pendientes con Argentina desde el Mundial México 86, cuando jugaron cuartos de final. En el Estadio Azteca, Maradona fue protagonista de dos jugadas para la historia: La “Mano de Dios” en el 1-0 y el llamado “Gol del Siglo” para el 2-0. Y aunque Gary Lineker acortó distancias con el 2-1 en la recta final, los argentinos avanzaron a semifinales y a la postre fueron campeones del mundo.

Inglaterra vs Argentina: ¿Se puede suspender el partido por mal clima?

La semifinal Inglaterra vs Argentina se jugará en el Estadio Sede Atlanta y los servicios meteorológicos prevén para este miércoles 15 de julio temperaturas que rondarán los 28 grados centígrados.

Con cielo parcialmente nublado, hay probabilidades de entre el 30 y 40 por ciento para lluvias ligeras a la hora del partido, aunque de las 17:00 horas en adelante sí pueden registrarse tormentas eléctricas. Así que se considera que el juego empezará sin contratiempos. De manera que los protocolos de la FIFA difícilmente se aplicarán durante los 90 minutos reglamentarios.

La cita para que ruede la pelota en el partido Inglaterra vs Argentina, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026, es este miércoles 15 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Sede Atlanta, en Georgia, Estados Unidos.

Así que todo está puesto para un duelo de alta tensión entre dos equipos que tienen cuentas pendientes. El ganador avanzará a la semifinal, donde ya lo espera España luego de superar 2-0 a Francia en la otra semifinal del Mundial 2026.

Con información de N+