¿Suspenden Inglaterra vs Argentina en Mundial 2026 por Mal Clima? Pronóstico para la Semifinal

Inglaterra y Argentina protagonizan un partido de mucho morbo en el Mundial 2026. Estos son los detalles del clima y si pueden afectar el desarrollo del partido

Lionel Messi y Argentina se enfrentan a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026Lionel Messi y Argentina se enfrentarán a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Foto: Reuters

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¡Inglaterra vs Argentina en el Mundial 2026! La historia y el clima se cruzan en un duelo de cuentas pendientes. ¿Podrá el mal tiempo influir en el resultado? Descúbrelo este 15 de julio.

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