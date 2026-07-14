Muere Adulto Mayor Arrollado Mientras Reparaba una Fuga de Agua en Lerdo

Un adulto mayor murió al ser arrollado por un vehículo mientras reparaba una fuga de agua en el ejido Monterrey en Lerdo.

Muere Adulto Mayor Arrollado Mientras Reparaba una Fuga de Agua en LerdoFoto: N+

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Tragedia en Lerdo: un adulto mayor muere arrollado mientras reparaba una fuga de agua. Lino Calderón, de 73 años, perdió la vida en el ejido Monterrey. Conoce los detalles.

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