Muere Adulto Mayor Arrollado Mientras Reparaba una Fuga de Agua en Lerdo

La mañana de este 14 de julio, un adulto mayor murió luego de presuntamente ser atropellado por un vehículo en el ejido Monterrey en Lerdo, Durango.

La víctima fue identificada como Lino Calderón de 73 años con domicilio en el mismo ejido. Los hechos ocurrieron a las 6:00 horas cuando el hombre de la tercera edad reparaba una fuga de agua a un costado de las vías del tren.

Testigos lo vieron en la calle y llamaron a las autoridades a través del sistema de emergencias pero al llegar las corporaciones, ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo del adulto mayor fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Otro fatal accidente ocurrió cuando una niña murió durante la madrugada de este 14 de julio luego de sufrir un accidente mientras viajaba en una motocicleta con sus padres por el fraccionamiento Los Reales, en Ciudad Acuña

Niña muere luego de accidente entre motocicleta y automóvil en Acuña

De acuerdo con los reportes, un automóvil presuntamente les cerró el paso, lo que provocó que la motocicleta derrapara y la menor sufriera un fuerte golpe.

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El conductor del vehículo involucrado fue detenido y quedó a disposición de las autoridades, mientras se desarrollan los peritajes que determinarán su posible responsabilidad en el accidente.