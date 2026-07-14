Aseguran Cría de Coyote al Interior de Domicilio en San Luis Teolocholco, Tlaxcala

El animal decomisado por autoridades municipales y estatales recibirá durante los próximos días alimentación, monitoreo y rehabilitación conductual.

Cría de Coyote Asegurada Profepa Domicilio San Luis Teolocholco TlaxcalaFoto: X @PROFEPA_Mx

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Una cría de coyote fue asegurada en un domicilio de San Luis Teolocholco. Recibirá atención especializada para su reintegración al hábitat natural. Descubre más sobre su rescate.

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