Aseguran Cría de Coyote al Interior de Domicilio en San Luis Teolocholco, Tlaxcala

Este martes 14 de julio de 2026 se dio a conocer el aseguramiento de una cría de coyote que se encontraba al interior de un domicilio en el municipio tlaxcalteca de San Luis Teolocholco.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el animal fue rescatado por autoridades municipales y estatales, quienes le brindarán la atención debida para su reincorporación a la naturaleza.

Rescatan una cría de coyote en domicilio de San Luis Teolocholco, Tlaxcala

Una cría de coyote fue asegurada al interior de un domicilio particular en la demarcación de San Luis Teolocholco, misma que fue reportada a la Profepa por el presidente municipal.

La coordinación institucional es fundamental para dar atención adecuada a la vida silvestre. Reconocemos la actuación responsable del Ayuntamiento de San Luis Teolocholco y del personal del Instituto de Fauna Silvestre del Estado de Tlaxcala, para rescatar y atender a una cría de… pic.twitter.com/o4OpRgBuPN — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 14, 2026

Esta instancia federal solicitó el apoyo técnico del Instituto de Fauna Silvestre del Estado de Tlaxcala para brindarle atención especializada al animal, donde se determinó que por su edad requiere cuidados para favorecer su desarrollo y garantizar su bienestar.

De esta manera, dicha dependencia estatal asumió el compromiso de brindarle a la cría de coyote el manejo de su alimentación, monitoreo y rehabilitación conductual para una posterior reintegración a su hábitat.

Aseguran serpiente en un vehículo en San Andrés Cholula, Puebla

El pasado 13 de julio Bomberos del municipio poblano de San Andrés Cholula atendieron el reporte de una serpiente al interior de la tolva de un vehículo, en la colonia Gobernadores.

Con equipo especializado, los uniformados realizaron la captura segura del reptil, dejando sin riesgos a vecinos y a la población en general de dicha demarcación de la zona conurbada de Puebla.

Con información de N+

GMAZ