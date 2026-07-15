Catean Vulcanizadora en Santa Catarina; Hallan Arma, Granada y Droga Tras Ataque Armado

Elementos de la Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Municipal, realizaron un cateo en el negocio ubicado sobre el cruce de la avenida Luis Donaldo Colosio y la calle San Juan de los Lagos en Santa Catarina.

De manera extraoficial, trascendió que durante la diligencia fueron localizados un arma larga, una granada y diversas dosis de droga en el interior del establecimiento, por lo que se solicitó la intervención de personal especializado de la Defensa para manipular y retirar de forma segura el artefacto explosivo.

Operativo se realiza por muerte de hombre

El operativo se deriva de las investigaciones por el homicidio de un hombre de entre 30 y 35 años, quien fue asesinado a balazos la noche del domingo frente a la vulcanizadora. Su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta del negocio.

Las autoridades también investigan la posible relación del establecimiento con otro ataque armado registrado el pasado 26 de junio en el mismo lugar, cuando una persona resultó lesionada por impactos de arma de fuego.

Durante varias horas, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales ingresaron y salieron del inmueble mientras la zona permaneció acordonada y bajo resguardo de corporaciones federales, lo que provocó afectaciones a la circulación vehicular en el sector.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas ni ha confirmado oficialmente los objetos asegurados. Se espera que en las próximas horas la autoridad dé a conocer los resultados del cateo y los avances de la investigación.