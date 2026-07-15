Catean Vulcanizadora en Santa Catarina; Hallan Arma, Granada y Droga Tras Ataque Armado

Un fuerte operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se llevó a cabo este martes en una vulcanizadora de la colonia San Gilberto, en Santa Catarina.

Fuerza Civil de Nuevo LeónFoto: N+

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Operativo en Santa Catarina tras homicidio: encuentran armamento y droga en vulcanizadora. La investigación sigue en curso.

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