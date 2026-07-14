Gabinete de Seguridad de México Responde a Director de la DEA sobre Declaraciones de Cárteles

Luego de las declaraciones de Terry Cole sobre una supuesta "conexión mortal entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano", el Gabinete de Seguridad respondió

Terry Cole Director DEAAP
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