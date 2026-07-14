Gabinete de Seguridad de México Responde a Director de la DEA sobre Declaraciones de Cárteles

Durante la primera Cumbre de Estados Unidos Libre de Fentanilo que se realiza esta semana en elpaís, el director de la DEA, Terrance Cole, habló sobre el liderazgo de Trump para disminuir la llegada de drogas a EUA, mientras, afirmó que existe, según el, una supuesta “conexión” entre los cárteles y el Gobierno de México

Al respecto, el Gabinete de Seguridad de México publicó en su cuenta de X, su postura.

En relación con las declaraciones realizadas por Terry Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), quien afirmó que existe una supuesta “conexión” entre los cárteles y el Gobierno de México, es importante precisar lo siguiente:

"Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales".

Destacó que, la Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales.

El Gabinete hizo un recuento de las operaciones que ha realizado desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio de 2026.

59 mil 582 personas detenidas

Asegurado 31 mil 366 armas de fuego

Decomisado 498 toneladas de droga , entre ellas 2 mil 363 kilogramos y 5 millones 546 mil 100 pastillas de fentanilo

Se han inhabilitado 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Destaca que, entre las personas detenidas se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia pertenecientes a todas las organizaciones criminales y estructuras delictivas, sin distinción alguna, por lo que indica que las investigaciones han alcanzado a servidores públicos vinculados con actividades delictivas.

"Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones, han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones, lo que confirma que en el Gobierno de México no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas"

Los resultados también se reflejan en la reducción sostenida de la violencia.

De septiembre de 2024 a junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 por ciento, lo que representa 41 homicidios menos cada día en el país.

Los mecanismos de cooperación bilateral han dado resultados en el combate a la delincuencia organizada. Como muestra de ello, han sido detenidos generadores de violencia, entre ellos objetivos prioritarios requeridos por las autoridades de Estados Unidos.

El Gobierno de México mantiene su disposición para fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo común de combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambas naciones.