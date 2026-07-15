Francia Vuelve a Jugar en Mundial 2026 tras Perder Semifinal; Rival y Fecha de Tercer Lugar

Conoce la hora y lugar del partido número 103 que definirá al tercer y cuarto lugar del Mundial 2026

Francia Vuelve a Jugar en Mundial 2026 Aunque No Pasó a la Final: Rival, Fecha y HoraVista general del seleccionador francés Didier Deschamps y los jugadores. Foto: Reuters

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Este sábado 18 de julio la Selección de Futbol de Francia jugará otro partido en busca del tercer puesto en el Mundial 2026.

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