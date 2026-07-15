Francia Vuelve a Jugar en Mundial 2026 tras Perder Semifinal; Rival y Fecha de Tercer Lugar

Aunque la Selección de Futbol de Francia fue vencida por España 2-0 en semifinales, y no pasó a la final del torneo, Les Bleus aún tendrán una última batalla que librar para terminar este Mundial 2026 en el podio.

¿Cuándo vuelve a jugar Francia pese a no llegar a la final?

Este sábado 18 de julio la Selección de Futbol de Francia jugará otro partido en busca del tercer puesto en el Mundial 2026.

On gagne ensemble, on perd ensemble 🤜🤛



Les Bleus auront une dernière bataille à livrer pour terminer ce Mondial sur le podium.



RDV samedi à 23h pour le match de la 3e place 🇫🇷💙 pic.twitter.com/8HSSxr3BOc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 14, 2026

¿Dónde y a qué hora se jugará el tercer lugar del Mundial 2026?

El partido número 103 que definirá al tercer y cuarto lugar del Mundial 2026 se realizará en el estadio sede de Miami, Estados Unidos, a las 15:00 horas del centro de México.

¿Quién será el rival de Francia para el tercer lugar del Mundial 2026?

Todavía no se define quién será el rival de Francia en busca del tercer puesto en el Mundial 2026, pero se sabe que esto se sabrá tras el vencedor de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Francia fracasa pese al revuelo que despertó

Pese al revuelo que rodeaba a Francia, el equipo se vino abajo ante la primera prueba seria de sus aptitudes para ganar el Mundial, y terminó colapsado tras la derrota 2-0 ante España en la semifinal del martes 14 de julio de 2026.

Era como si quienes habían situado a Francia como favorita del torneo hubieran interpretado completamente a la inversa el equilibrio de fuerzas, y los propios jugadores franceses también lo hubieran juzgado muy mal.

"Sabíamos que su principal punto fuerte era su capacidad para jugar a un ritmo engañoso (ralentizar el partido). En algunos momentos, deberíamos haber hecho lo mismo. Fue más difícil de lo que esperábamos", dijo Rayan Cherki, quien jugó en la segunda parte.

España, liderada por Lamine Yamal, quien había declarado con la arrogancia propia de un adolescente que era Francia la que debía tener miedo, lo había entendido a la perfección.

Al sonar el silbatazo final, Mbappé se quedó solo en el campo. Algunos de sus compañeros se arrodillaron, mientras que otros se cubrieron el rostro con las manos.

Todo el discurso sobre la cohesión y la unidad, repetido sin cesar hasta antes del partido, de repente pareció muy lejano.

Mbappé es crítico con el desempeño de su equipo

El futbolista Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa, fue crítico con el desempeño de su equipo, tras perder por 0-2 ante España en las semifinales del Mundial, en las que consideró que no estuvieron “a la altura” a nivel técnico ni a la hora de contrarrestar el juego de España.

"No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas. España se mantuvo fiel a su plan de juego. La idea era presionarlos arriba para evitar que se acomodaran, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores. No supimos cómo hacerles daño”, dijo tras el partido.

“Con la presión que ejercimos, siempre nos encontramos tres contra dos en el centro del campo, y contra España, eso ya es complicado. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar. Cuando recuperábamos el balón, técnicamente no estuvimos a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumas todo eso, el resultado es la derrota”, destacó el goleador de Francia.

Además, Mbappé mostró su decepción por no haber podido alcanzar su tercera final consecutiva de un Mundial.

"Como todos, mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar, de hacer historia. Ahora es algo que tenemos que afrontar. Hay una enorme decepción; no puedo expresarlo con palabras. Tendremos que recuperarnos. El fútbol no espera a nadie”, aseguró.

HVI