Localizan Más de 12 Plantas de Marihuana en el Dren 2-A de Ciudad Juárez, Chihuahua

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal localizaron varias plantas de marihuana en el Dren 2-A, en Ciudad Juárez, lo que derivó en un operativo conjunto con personal de Bomberos, Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El primer hallazgo correspondió a una planta de aproximadamente dos metros de altura, ubicada en el cruce del bulevar Teófilo Borunda y la avenida De los Bosques.

Debido a las condiciones del terreno, los agentes municipales solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos para retirar la planta.

Utilizando una escalera, los bomberos descendieron al interior del dren y realizaron el corte de la planta, la cual fue asegurada por los policías municipales para ponerla a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Localizan más plantas de marihuana

Horas después del primer aseguramiento, las autoridades localizaron más plantas de marihuana en distintos puntos del mismo canal.

De acuerdo con la información preliminar, en un tramo aproximado de 200 metros fueron ubicadas más de 12 matas de marihuana.

Los elementos de la Policía Municipal fungieron como primeros respondientes mientras arribaban efectivos de la Sedena, corporación que quedó a cargo del retiro de las plantas y de las diligencias correspondientes.

Al lugar también acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil para apoyar en las maniobras de acceso al dren y garantizar la seguridad durante el operativo.