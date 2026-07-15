Localizan Más de 12 Plantas de Marihuana en el Dren 2-A de Ciudad Juárez, Chihuahua

Autoridades localizaron más de 12 plantas de marihuana en un tramo de 200 metros del Dren 2-A, en Ciudad Juárez.

El primer hallazgo correspondió a una planta de aproximadamente dos metros de alturaFoto: N+

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Descubren más de 12 plantas de marihuana en un tramo de 200 metros del Dren 2-A en Ciudad Juárez. Operativo conjunto de seguridad en marcha.

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