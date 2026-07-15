Abren Tumbas y Roban Restos Momificados en Panteón de Parras

Tumbas fueron abiertas y se extrajeron restos momificados en el panteón de San José en Parras.

Abren Tumbas y Roban Restos Momificados en Panteón de ParrasFoto Ilustrativa: N+

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Indignación en Parras: abren tumbas y roban restos momificados en el panteón de San José. La comunidad exige respuestas y más vigilancia. ¿Qué medidas tomarán las autoridades?

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