Abren Tumbas y Roban Restos Momificados en Panteón de Parras

En Parras de la Fuente, se han registrado actos vandálicos en el panteón de San José que provocaron indignación entre la población, luego de que varias tumbas fueran abiertas y se reportara la extracción de restos momificados.

De acuerdo con habitantes y familiares, este tipo de hechos ya se ha presentado en otras ocasiones en los panteones municipales, sin que hasta el momento se haya identificado a los responsables.

Ante esta situación, la comunidad exigió una investigación, mayor vigilancia en los cementerios y acciones que eviten la repetición de estos actos.

Mujer resulta lesionada al caer en fosa en Panteón de Saltillo

El 7 de julio, una mujer de 57 años resultó lesionada luego de caer al interior de una fosa abierta mientras asistía a un servicio funerario en el panteón Santo Cristo, en Saltillo.

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Debido a la profundidad de la fosa, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron un operativo para rescatarla. Posteriormente, paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y la trasladaron a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.