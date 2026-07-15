Anuncian Cierre de Vialidades por Pronóstico de Lluvias en Piedras Negras

Como medida preventiva ante el pronóstico de lluvias intensas, autoridades iniciaron el cierre de diversas vialidades en Piedras Negras con el objetivo de proteger a la población y prevenir accidentes en zonas de riesgo.

¿Cuáles son las vialidades que permanecen cerradas?

Entre los puntos cerrados se encuentran el paso a nivel 1810; la calle Mar de Cortés; el cruce de Periodistas y 16 de Septiembre; avenida Carranza y Santa Cruz; Alejo González, a la altura del Campo Aguirre; Román Cepeda y avenida Los Montes; Mina y el arroyo, en la zona centro; Román Cepeda y San Marcos; San Cornelio y San Marcos, así como el sector Buenavista, detrás de Sánchez Garza.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por estas áreas y respetar los señalamientos, ya que los cierres podrían modificarse conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

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Asimismo, la dependencia informó que fue habilitado un refugio temporal en la Estación Central de Bomberos, donde se brindará atención y resguardo a las personas que lo requieran durante la contingencia por las lluvias.

Reportan Más de 10 Atenciones por Agotamiento por Calor en Piedras Negras

Luego de varias semanas de intenso calor en Piedras Negras, la Cruz Roja reportó haber brindado más de 10 atenciones por agotamiento por calor, principalmente a personas que permanecieron expuestas al sol durante periodos prolongados o realizaron actividades físicas sin la hidratación adecuada.

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La institución señaló que las altas temperaturas continúan representando un riesgo para la salud, especialmente para adultos mayores, niñas y niños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que desempeñan labores al aire libre.

La Cruz Roja reiteró que, aunque en los próximos días podrían registrarse lluvias, el calor seguirá siendo un factor de riesgo, por lo que recomendó no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.