Anuncian Cierre de Vialidades por Pronóstico de Lluvias en Piedras Negras

Calles en Piedras Negras permanecerán cerradas ante el pronóstico de lluvias intensas en la ciudad.

Anuncian Cierre de Vialidad por Pronóstico de Lluvias en Piedras NegrasFoto: N+

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¡Atención Piedras Negras! Cierre de vialidades por lluvias intensas. Consulta las calles afectadas y mantente seguro. Más detalles sobre el refugio temporal y recomendaciones de Protección Civil.

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