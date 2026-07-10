Aseguran 65 Especies Silvestres que Estaban a la Venta en la Sierra Negra de Puebla

Los decomisos fueron producto de un operativo realizado por autoridades a lo largo de la carretera federal México-Puebla en la entidad poblana.

Aseguradas 65 Especies Aves Orquídeas Tlacotepec de Benito Juárez Tepanco de López PueblaFoto: X @PROFEPA_Mx

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Profepa y autoridades detienen la venta ilegal de 58 aves y 7 orquídeas en Puebla. Conoce los detalles de este importante operativo en defensa de la vida silvestre.

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