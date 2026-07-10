Aseguran 65 Especies Silvestres que Estaban a la Venta en la Sierra Negra de Puebla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un operativo en materia de vida silvestre en los municipios de Tlacotepec de Benito Juárez y Tepanco de López, en el estado de Puebla, que derivó en el aseguramiento de 58 ejemplares de aves y siete ejemplares de orquídeas.

El decomiso de las especies se derivó de labores de inspección realizados sobre la carretera federal México-Puebla a la altura de las comunidades de Tecaltzingo y San Andrés Cacaloapan.

Profepa realiza operativo sobre la carretera federal México-Veracruz en Puebla

El pasado 5 de julio de 2026, personal de la Profepa, en coordinación con elementos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, elementos de la Policía Estatal Forestal y de la Guardia Nacional, implementaron dos filtros de revisión a vehículos particulares, de carga y transporte público.

Dicha movilización tuvo como objetivo combatir la posesión y aprovechamiento ilegal de ejemplares de vida silvestre. Este operativo se dio en el marco de un evento en el que se comercializan ejemplares de vida silvestre.

En el primer filtro, ubicado en la carretera federal 150, México-Veracruz, a la altura de la localidad de Tecaltzingo, municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, se revisaron 125 vehículos; mientras que en el segundo, a la altura del poblado de San Andrés Cacaloapan, municipio de Tepanco de López, fueron 130 los vehículos revisados.

Aseguran 58 aves y siete orquídeas en Tlacotepec de Benito Juárez y Tepanco de López, Puebla

Durante el operativo se aseguraron 58 ejemplares de aves: 32 cenzontles (Myadestes unicolor), ocho cardenales rojos (Cardinalis cardinalis) y 18 capulineros floricanos (Ptiliogonys cinereus).

Los cenzontles se encuentran enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie amenazada. Después de una valoración física y etológica, las aves fueron liberadas en las inmediaciones del municipio de Tlacotepec.

De igual forma, se aseguraron siete ejemplares de orquídeas: dos de la especie Chysis aurea, una del género Stanhopea sp, una de la especie Bletia purpurea, una del género Mormodes sp y una del género Tillandsia sp. En los próximos días se definirá su destino final.

Con información de Jessica Meléndez

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