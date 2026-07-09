Clausuran Predio por Derribo de Cedro para Cambio de Uso de Suelo en Perote, Veracruz

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera temporal un predio ubicado en el Ejido Villa de Perote, luego de detectar diversas irregularidades relacionadas con el derribo y aprovechamiento de vegetación forestal.

La inspección se realizó el pasado 25 de junio, en atención a una denuncia ciudadana que alertó sobre la tala de árboles para cambiar el uso de suelo y lotificar el terreno.

Durante la diligencia, los inspectores encontraron que el registro de la plantación forestal comercial presentaba inconsistencias y que el predio contaba con ejemplares de cedro blanco o ciprés, especie catalogada bajo protección especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

Además, la Profepa detectó que el sitio inspeccionado no coincidía con la ubicación registrada de la plantación y que no se acreditó la procedencia legal de la madera obtenida del derribo de los árboles.

Denuncian grave contaminación en el río Carneros de Xalapa

Habitantes de la zona del río Carneros, en Xalapa, denunciaron las severas condiciones de contaminación que prevalecen en este afluente, donde aseguran que diariamente se descargan aguas negras y se acumulan grandes cantidades de desechos.

De acuerdo con los vecinos, además de la basura, en el río han sido localizados cadáveres de animales, entre ellos una vaca, situación que ha provocado fuertes olores fétidos que afectan a quienes viven cerca del lugar.

Los habitantes también señalaron que parte del problema es generado por los propios ciudadanos, ya que algunas personas sacan la basura fuera del horario establecido para la recolección. Esto permite que perros y otra fauna nociva rompan las bolsas y dispersen los residuos, formando tiraderos en calles y esquinas que, con las lluvias, terminan arrastrados hacia el río.

Los vecinos hicieron un llamado a la población para respetar los horarios de recolección de basura y solicitaron la intervención de las autoridades municipales para realizar labores de limpieza y atender la contaminación que afecta al río Carneros y representa un riesgo para la salud pública.