Clausuran Predio por Derribo de Cedro para Cambio de Uso de Suelo en Perote, Veracruz

La profepa informó sobre la clausura de un predio, en el cual estaban siendo talados ejemplares catalogados bajo protección especial

Operativo predio PeroteFoto: Profepa

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Profepa clausura predio en Perote por irregularidades en tala de cedros bajo protección especial. ¿Qué acciones tomarán las autoridades?

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