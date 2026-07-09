Mujer Agredida con Ácido en Celaya, se Recupera en un Hospital de Salamanca
Sandra, una mujer que fue agredida con ácido en su cabeza, cuando caminaba con su novio en el centro de Celaya, Guanajuato, el pasado 24 de junio del 2026, se recupera en un hospital de Salamanca.
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Sandra, agredida con ácido en Celaya, se recupera en Salamanca. Con quemaduras en 37% de su cuerpo, ya ha pasado por tres cirugías. Autoridades buscan al responsable. Conoce más detalles.
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PorRedacción N+
El pasado 24 de junio, Sandra iba caminando con su novio por la calle cuando de pronto una persona encapuchada aparentemente una mujer, se acercó le dijo “Feliz Halloween" y le lanzó una botella con ácido en la cabeza.
Ella resultó con quemaduras en el 37% de su cuerpo. Las quemaduras más graves en la cabeza, el hombro y la pantorrilla.
La víctima se encuentra hospitalizada en Salamanca
En su momento fue trasladada a un hospital de Celaya, sin embargo a los tres días decidieron atenderla en Salamanca, una clínica especializada en atención a quemaduras.
La Secretaria de Salud Estatal informó que esta avanzando su recuperación favorablemente. Hasta el momento Sandra ha entrado a cirugíatres veces pero podría seguir siendo intervenida debido a la gravedad de las heridas.
Autoridades continúan buscando a la persona responsable del ataque
De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 5:00 de la tarde, la pareja observó que una mujer caminaba frente a ellos de una forma sospechosa hacía ellos.
La pareja al sentir el líquido sobre el rostro y varias partes del cuerpo, se dieron cuenta de que se trataba de algún tipo de ácido, lo que provocó que de inmediato les causara lesiones de consideración.
Testigos de los hechos, al ver lo que había ocurrido, llamaron al número de emergencia 911, siendo los primeros en llegar, Policías municipales, quienes al ver las heridas, insistieron en el arribo de los paramédicos.
Los hechos causaron que las autoridades realizaron un operativo de búsqueda en la zona, pero no tuvieron resultados positivos, sin embargo se continúa con la búsqueda de la persona responsable.