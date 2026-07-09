Mujer Agredida con Ácido en Celaya, se Recupera en un Hospital de Salamanca

Sandra, una mujer que fue agredida con ácido en su cabeza, cuando caminaba con su novio en el centro de Celaya, Guanajuato, el pasado 24 de junio del 2026, se recupera en un hospital de Salamanca.

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Sandra, agredida con ácido en Celaya, se recupera en Salamanca. Con quemaduras en 37% de su cuerpo, ya ha pasado por tres cirugías. Autoridades buscan al responsable. Conoce más detalles.

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Sandra se recupera tras ataque con ácido en Celaya