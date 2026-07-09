Adolescente Fallece tras Ser Encontrado Herido en Montemorelos, NL; Investigan Causa de Muerte

Autoridades investigan la muerte de un menor de 16 años de edad que fue encontrado herido junto a su moto en el municipio Montemorelos

Encuentran a joven herido junto a moto en MontemorelosFoto: Protección Civil Montemorelos

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Hallazgo en Montemorelos: un adolescente de 16 años fue encontrado herido junto a su moto y falleció en el IMSS. Autoridades investigan la causa de su muerte.

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