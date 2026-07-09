Un adolescente que fue encontrado gravemente herido junto a su motocicleta en el Camino a Los Lirios, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, perdió la vida momentos después de ser trasladado a la Clínica Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Una fuente reveló que la víctima mortal, identificada como David Alberto, de 16 años de edad, había salido de su casa a bordo de su unidad; sin embargo, ya no respondió llamadas ni mensajes a sus familiares, por lo que decidieron empezar su búsqueda en la zona.

Después de un reconocimiento en el área, David fue localizado tirado a la altura de unas quintas campestres y fue trasladado en una ambulancia a la Clínica No. 11 del IMSS, donde fue declarado sin vida. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León esperan los resultados de la autopsia de ley para determinar que ocasionó la muerte del menor de edad.

Atacan y matan a menor de edad en asalto en Guadalupe

La tarde del miércoles 8 de julio se registró la muerte de otro menor de edad tras presuntamente ser víctima de un asalto en la colonia La Joya, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. De acuerdo con los primeros informes, el adolescente de entre 14 y 16 años de edad, fue herido con un arma blanca después de resistirse al robo de su celular.

El menor, de quien no han dado a conocer su identidad de manera oficial, perdió la vida en el sitio donde fue asaltado en el cruce de las calles Tenochtitlan y Aztlán. El presunto delincuente que cometió el robo se dio a la fuga; hasta el momento no ha sido detenido por las autoridades, quienes siguen investigando el caso.

SHH