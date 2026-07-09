Asesinan a Joven de 16 Años con Arma Blanca tras Presunto Intento de Asalto en Guadalupe, NL

El joven fallecido habría sido víctima de un presunto intento de asalto en calles de la colonia La Joya

Asesinan a joven en colonia La JoyaFoto: N+

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Asesinan a joven de 16 años en Guadalupe durante un asalto. La comunidad de La Joya clama por seguridad. Infórmate sobre las investigaciones en curso.

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