Asesinan a Joven de 16 Años con Arma Blanca tras Presunto Intento de Asalto en Guadalupe, NL

Un joven de 16 años de edad fue asesinado durante un presunto intento de asalto en calles de la colonia La Joya, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los hechos fueron reportados durante la tarde de este miércoles 8 de julio, generando un intenso despliegue de autoridades.

Fue en el cruce de las calles Tenochtitlan y Aztlán donde la víctima se encontraba caminando cuando el presunto responsable intentó arrebatarle un celular. Ante esta situación, el joven ejerció fuerza para evitar que le quitaran sus pertenencias, por lo que el supuesto asaltante terminó por herirlo con el arma blanca que portaba. Tras cometer este hecho, el responsable huyó de este punto.

Luego de percatarse de esta situación, vecinos pidieron el apoyo de paramédicos para que la persona herida fuera atendida. A la llegada de las autoridades, se confirmó que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato la zona fue resguardada para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Piden mayor seguridad en colonia La Joya tras muerte de joven

A este sitio llegaron autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes comenzaron a recabar la información necesaria para abrir una carpeta sobre este presunto asalto. Hasta el momento se desconoce la identidad del joven fallecido, por lo que se espera que sean en las próximas horas que se revelen más detalles.

Vecinos de la colonia La Joya pidieron a las autoridades de seguridad que realicen más recorridos en esta área debido a que a un par de cuadras del cruce donde ocurrieron los hechos, se encuentran diversos centros educativos, lo que preocupa a los ciudadanos que caminan por este punto. Las calles Tenochtitlan y Aztlán permanecerán cerradas mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.