¿Quién es Ximena Herrera? Datos de la Tercera Habitante de La Casa de los Famosos 2026

Las pistas compartidas por la producción de La Casa de los Famosos México apuntaban con fuerza al nombre de Ximena Herrera y hoy se confirmó que es la tercera integrante de la casa, luego de que Ernesto Laguardia y Karina Torres fueran revelados como primer y segundo habitantes en días recientes.

Entre los nombres que circularon antes de que la balanza se inclinara hacia ella estuvieron Cecilia Galliano, Cynthia Klitbo y Ferka, pero conforme avanzó el día los usuarios comenzaron a encontrar coincidencias con la trayectoria de Ximena Herrera, quien poco a poco tomó fuerza entre las principales apuestas.

¿Quién es Ximena Herrera?

Su nombre completo es Carla Ximena Herrera Bowles y nació el 5 de octubre de 1979 en La Paz, Bolivia. En 2002 se trasladó a México para impulsar su carrera artística y, antes de dar el salto a la actuación, trabajó en agencias de modelaje haciendo comerciales para diversas marcas, estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) durante año y medio y posteriormente cursó mercadotecnia en Boston durante cuatro años.

Su primera oportunidad en televisión llegó con el papel de Malka en la telenovela "Corazones al límite", donde debutó junto a Aarón Díaz, Sara Maldonado y Sherlyn. A partir de ahí construyó una carrera sólida: en 2005 interpretó a Alma Martínez en "La Madrastra", en 2006 a Rosita de Valtierra en "Duelo de pasiones" y en 2008 a Irene en "Las tontas no van al cielo". Por su papel en "Ni contigo ni sin ti" recibió su primera nominación en los premios TVyNovelas 2012, en la categoría de mejor actriz de reparto.

Uno de sus proyectos más recordados llegó en 2013, cuando participó en "El señor de los cielos", producción por la que fue nominada junto a Rafael Amaya en la categoría de la pareja perfecta en los premios Tu Mundo, además de recibir otra nominación como protagonista favorita. Su filmografía en televisión también incluye telenovelas y series como "Corazón Salvaje", "Hasta el fin del mundo", "Las amazonas", "Buscando a Frida" y "Monteverde", mientras que en cine ha participado en títulos como "Volverte a ver", "La otra familia", "Siete años de matrimonio" y "Amalgama".

Su faceta musical tampoco quedó fuera de su carrera: en 2013 lanzó su primer disco, titulado "¿Aló?", en el que cantó en cuatro idiomas.

En el plano personal, estuvo casada de 2010 a 2013 con el actor y cantante mexicano Alex Sirvent, y actualmente no se le conoce un noviazgo o matrimonio oficial. La actriz no tiene hijos.

Presencia en redes y proyección internacional

Este 2026, la cuenta oficial de la actriz reporta 982 mil seguidores en redes sociales, cifra que,de confirmarse su ingreso a la competencia, se espera que aumente conforme avance la temporada. Ximena Herrera se ha consolidado como uno de los rostros bolivianos con mayor presencia en la televisión mexicana, incursionando también en el cine, el teatro y la producción audiovisual.

Con una trayectoria de dos décadas en la pantalla mexicana y su reciente paso por "La Isla: Desafío Extremo", Ximena Herrera llegaría a La Casa de los Famosos México 2026 como una de las participantes con mayor experiencia frente a cámaras.