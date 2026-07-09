¿Quién es Ximena Herrera? Datos de la Tercera Habitante de La Casa de los Famosos 2026

Ximena Herrera, actriz boliviana de "El señor de los cielos", es la tercera habitante de La Casa de los Famosos México 2026. Conoce su trayectoria.

Ximena HerreraXimena Herrera, nueva integrante de ‘La Casa de los Famosos’. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Ximena Herrera, conocida por 'El señor de los cielos', es la nueva integrante de La Casa de los Famosos México 2026. Su trayectoria en TV y cine la respalda. ¿Te lo vas a perder?

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