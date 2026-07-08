“Van a Conocerme Sin Filtros”, Dice Karina Torres: “Voy a Enfrentar Muchos Miedos”

Karina Torres dijo que está muy emocionada de participar en La Casa de los Famosos México 2026

Karina Torres, creadora de contenido.Karina Torres, la segunda habitante confirmada de La Casa de los Famosos 2026. Foto: X @LaCasaFamososMx

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Karina Torres se une a La Casa de los Famosos México 2026. Conocida como 'La Lic', promete mostrarse sin filtros y enfrentar sus miedos. No te pierdas su evolución a partir del 26 de julio.

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