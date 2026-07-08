“Van a Conocerme Sin Filtros”, Dice Karina Torres: “Voy a Enfrentar Muchos Miedos”

Karina Torres habló de su participación en La Casa de los Famosos México 2026, luego de que se confirmó que será la segunda habitante de la casa más famosa y polémica de México.

Cabe recordar que Karina Torres, conocida como "La Lic" o "La Licenciada", es una popular creadora de contenido, actriz y comediante transgénero mexicana, quien saltó a la fama como parte del famoso colectivo de Las Perdidas, junto a Wendy Guevara y Paola Suárez.

¡Y la que soporte, bebés! 💅✨ #KarinaTorres entra a la casa como la segunda habitante confirmada. 👑🔥 #LaCasaDeLosFamososMx 🔥Gran estreno domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por Las Estrellas y 24/7 por Vix pic.twitter.com/AjWqIUOfSl — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 8, 2026

Recuerda que La Casa de los Famosos 2026 inicia el próximo 26 de julio a las 8 de la noche por Las Estellas y ViX 24/7. Galilea Montijo repite como conductora principal, acompañada por Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp.

Aquí puedes revisar la lista de todos los integrantes, una vez que sean anunciados de forma oficial. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

“Van a conocerme sin filtros”: Karina Torres

En redes sociales, Karina Torres explicó que aceptó participar en La Casa de los Famosos México 2026 porque es “un impulso poder salir adelante y seguir creciendo, para seguir saliendo adelante en todos los aspectos”.

"Es que estoy muy emocionada, hermanas. Estoy muy emocionada”, manifestó la segunda habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026.

Aseguró que, en la cuarta temporada, los seguidores del reality show la van a conocer realmente como es, “sin filtros”.

“No me da miedo que conozcan de repente que tengo un carácter medio fuerte, ni me da miedo que de repente me vean enojada o de repente que me divague mi cabeza y que de repente empiece a pensar cosas que ni existen”, añadió la creadora de contenido.

Destacó que viene una parte positiva donde “también voy a empezar a enfrentar muchos miedos que tenía. Voy a empezar a enfrentar muchas cosas, pero sobre todo a mí misma”.

Con información de N+

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