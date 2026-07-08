Justin Bieber se Une a Shakira, Madonna y BTS en el Medio Tiempo de la Final del Mundial 2026

Shakira, Madonna y BTS estarán acompañados en el escenario por Justin Bieber en el medio tiempo del Final del Mundial 2026.

justin-bieber-show-medio-tiempofinal-mundial-fifaFoto: GettyImages

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¡Justin Bieber se une a Shakira, Madonna y BTS en el show de medio tiempo del Mundial 2026! Un espectáculo histórico que promete unir al mundo en el MetLife Stadium.

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