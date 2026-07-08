Justin Bieber se Une a Shakira, Madonna y BTS en el Medio Tiempo de la Final del Mundial 2026

Justin Bieber ya es oficial en el lineup más ambicioso que ha armado FIFA para un Mundial: el cantante canadiense se suma como headliner al Show de medio tiempo de la Final de la Copa del Mundo 2026, compartiendo escenario con Shakira, Madonna y BTS.

FIFA y Global Citizen confirmaron este miércoles el que será el primer show de medio tiempo en la historia de las Finales del Mundial.

¿Cuándo es el show de medio tiempo del Mundial 2026?

El evento se celebrará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium (el rebautizado MetLife Stadium). El espectáculo, de 11 minutos, estará curado por Chris Martin, vocalista de Coldplay, en su papel como curador internacional del Global Citizen Festival, y también incluirá presentaciones de Burna Boy, el director Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus, un coro integrado por niños de una escuela primaria de Staten Island. Coldplay también tendrá una participación especial, junto con apariciones de los Muppets Kermit y Miss Piggy.

"El Mundial une al mundo de una manera que nada más puede", declaró Bieber en un comunicado. "Estoy agradecido de ser parte de este Halftime Show, y aún más agradecido de saber que ya está ayudando a expandir el acceso a la educación para niños alrededor del mundo".

La inclusión de Burna Boy no es casualidad: el artista nigeriano es coautor, junto a Shakira, de "Dai Dai", la canción oficial del torneo, un tema que mezcla afrobeats con ritmos latinos y que menciona a varias de las selecciones participantes. Burna Boy señaló que representar a África en la primera Final del Halftime Show del Mundial es "un privilegio y una responsabilidad" que no toma a la ligera.

Por su parte, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, subrayó el componente social del proyecto: "Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de tener a Justin Bieber uniéndose a Madonna, Shakira y BTS para co-encabezar el Halftime Show de la Final del Mundial 2026 en apoyo al FIFA Global Citizen Education Fund y nuestra misión de expandir el acceso a educación de calidad y oportunidades futbolísticas para niños alrededor del mundo".

La llegada de Bieber a este escenario corona un año de fuerte regreso a los escenarios para el cantante, luego de haber priorizado su salud tras el Síndrome de Ramsay Hunt que lo obligó a cancelar giras. Su presentación en Coachella se convirtió en el show más visto en la historia del festival, con 147 millones de reproducciones en YouTube a nivel mundial, y ayudó a que superara los 105 millones de streams en Spotify en un solo día, colocando siete álbumes de manera simultánea en el Billboard 200.

Aunque los shows de medio tiempo son un sello distintivo del Super Bowl, no son algo común en el fútbol: eventos como la Final de la Champions League suelen optar por un concierto previo al partido en lugar de uno durante el descanso. Con esta apuesta, FIFA busca convertir la Final de Estados Unidos 2026 en un espectáculo global que trascienda lo deportivo.