La Casa de los Famosos México 2026: Lista Completa de Todos los Integrantes

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya arrancó su proceso de revelación de habitantes rumbo al estreno del próximo domingo 26 de julio, y la expectativa entre el público no para de crecer. Estos son los nombres confirmados hasta el momento.

Ernesto Laguardia, primer habitante confirmado

El actor y conductor habló de la emoción que siente al ser el primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026, en entrevista exclusiva para Despierta.

Laguardia aseguró que es un honor y un gusto participar en este importante proyecto, y comentó que le sorprendió el nivel de expectación que ha generado la noticia entre la gente.

El actor recordó que hace dos años ya lo habían buscado para el reality, y que decidió sumarse ahora porque lo considera un experimento social importante, motivo por el cual hay que estar presente y evolucionar junto con la televisión. También reflexionó sobre el papel de las redes sociales en la actualidad, señalando que la televisión ya no es la misma que antes y que hay que renovarse o quedarse atrás.

Con más de 40 años de trayectoria, Laguardia es recordado por personajes emblemáticos de telenovelas como Quinceañera y Amor Real.

Karina Torres, la segunda habitante

Un día después del anuncio de Laguardia, la producción del reality compartió en redes sociales un nuevo video con pistas sobre quien sería la segunda integrante de la temporada: un vestido en tono rojo/naranja, tacones, artículos de maquillaje, un salón de belleza, un letrero de neón y la bandera de la comunidad trans. Para miles de usuarios en redes, las pistas apuntan directamente a Karina Torres, conocida como "La Licenciada", integrante del clan Las Perdidas y amiga cercana de Wendy Guevara.

Sin embargo, esto fue confirmado el martes 7 de julio 2026: Torres, estilista profesional, oriunda de León, Guanajuato, es la segunda participante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2026.

La Casa de los Famosos México 2026 se estrena el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y disponible las 24 horas por ViX. Galilea Montijo repite como conductora principal, acompañada por Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp.