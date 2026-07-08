La Casa de los Famosos México 2026: Lista Completa de Todos los Integrantes

Ernesto Laguardia es el primer habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026; Karina Torres suena fuerte como la segunda.

Habitantes Casa Famosos México 2026. Quiénes Estarán Lista Integrantes TemporadaFoto: Cuartoscuro

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La Casa de los Famosos México 2026 comienza el 26 de julio. Conoce a los primeros confirmados y lo que hace especial a esta temporada.

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