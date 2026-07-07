El Príncipe Harry No Puede Alojarse en una Residencia Real en Londres: Esta Sería la Razón

El viaje del príncipe Harry al Reino Unido volvió a llenarse de tropiezos este lunes, luego de que el Palacio de Buckingham desmintiera a su propio vocero y confirmara que el duque de Sussex no se hospedará en una residencia real durante su visita a Londres.

Un ofrecimiento que se retiró "a último momento"

De acuerdo con un vocero del duque, Harry no había entregado una respuesta formal a la oferta de alojamiento real del rey Carlos antes de la fecha límite requerida, que vencía a finales de la semana pasada, según una fuente real. La oferta de una residencia real para la familia inicialmente fue rechazada el sábado, antes de que llegara una solicitud posterior solo para el duque, pero para entonces ya era demasiado tarde para organizar la hospitalidad y el personal correspondiente.

Se entiende que la oferta de alojamiento había estado sobre la mesa desde hace tiempo, pero fuentes sugieren que Harry no aceptó la invitación hasta el sábado. Pese a ser hijo del rey, el Palacio retiró su ofrecimiento de habitación para Harry el viernes, argumentando que el espacio debía asignarse y que había que organizar personal para el duque de Sussex, y que el plazo para eso ya había vencido.

El Palacio de Buckingham necesita un mínimo de aviso previo para hospedar a invitados como el príncipe, algo que no se cumplió, según fuentes consultadas por CBS News. Las mismas fuentes añaden que el Palacio hizo múltiples solicitudes de aclaración sobre la oferta de hospedaje, pero no recibió una respuesta formal.

El reclamo del equipo de Harry

Desde el entorno del duque, la versión es distinta. Un vocero del duque afirmó que el Palacio de Buckingham había retirado su oferta de hospedaje después de que Harry la aceptara formalmente, según reportó la BBC. El mismo vocero declaró: "El Palacio de Buckingham, sin embargo, ha estado al tanto de ese fallo desde el jueves pasado. Por lo tanto, no queda claro por qué, habiendo aceptado formalmente la oferta de alojamiento, esta ahora se ha retirado en el último momento".

¿Por qué justo ahora? El factor del juicio contra Associated Newspapers

Fuentes del Palacio también señalaron tener preocupaciones sobre que el príncipe Harry se hospede en una residencia real justo el día en que se dará a conocer el fallo de su extenso litigio en la Alta Corte contra los editores del Daily Mail. Harry, junto con otros demandantes como Elton John, Sadie Frost, Liz Hurley y la baronesa Doreen Lawrence, demandó a Associated Newspapers Limited por prácticas ilegales de obtención de información, incluyendo intervención telefónica y espionaje, en un caso que se remonta a 2022.

Meghan, Archie y Lilibet ya no viajarán con él

El otro golpe a este viaje es familiar: Meghan y sus dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, ya no acompañarán a Harry durante su estancia en Londres, en medio de la disputa que continúa sobre la protección policial para la familia. Se reporta que la seguridad policial financiada con fondos públicos para la familia recientemente fue negada, lo que motivó la decisión de que viajara solo.

Fuentes cercanas han insistido en que el rey Carlos no está involucrado en las decisiones sobre la seguridad de su hijo. Aun así, se entiende que en futuras visitas sí estará disponible alojamiento en una residencia real para Harry y su familia.

Un reencuentro postergado

La visita, que marca el conteo regresivo de un año para los Invictus Games en Birmingham, iba a representar la primera vez en cuatro años que los nietos vieran al rey Carlos, desde el jubileo de platino de la fallecida reina Isabel II. Con la familia fuera del itinerario londinense, ese reencuentro deberá esperar. Tampoco se ha decidido si la familia se sumará al duque en otras partes de su recorrido por el Reino Unido, ante los reportes de que quería llevarlos a Althorp, en Northamptonshire, donde descansan los restos de su madre, la princesa Diana.