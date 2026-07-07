El Príncipe Harry No Puede Alojarse en una Residencia Real en Londres: Esta Sería la Razón

El Palacio de Buckingham retiró su oferta de alojamiento al príncipe Harry en plena visita a Londres.

principe-harry-no-puede-hospedarse-residencia-real-palacio-buckinghamFoto: GettyImages

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El Palacio de Buckingham retira su oferta de hospedaje al príncipe Harry en Londres. ¿Qué llevó a esta decisión justo antes del fallo contra Associated Newspapers?

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