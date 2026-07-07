Catean Casa por Investigación de Presunto Maltrato Animal en Saltillo

Derivado de una denuncia presentada el 2 de julio por un integrante de una asociación protectora de animales por el presunto delito de maltrato animal, la Fiscalía General del Estado de Coahuila inició una investigación y obtuvo de un juez de control una orden de cateo para un domicilio ubicado en la colonia Francisco de Urdiñola, en Saltillo, propiedad del investigado identificado como León "N".

Durante la diligencia, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales encontraron la vivienda vandalizada y no localizaron animales en el inmueble.

No obstante, de acuerdo con la información difundida por la asociación Dignidad Animal, en el lugar se detectaron rastros de sangre mediante el reactivo Bluestar, además de credenciales con identidades presuntamente falsas utilizadas para obtener perros en adopción y un escrito atribuido al investigado. La organización señaló que 23 perros habrían sido entregados en adopción a León "N".

¿Qué se sabe del caso?

Rescatistas de Saltillo denunciaron un presunto caso de crueldad animal tras la desaparición de dos perros que habían sido entregados en adopción a un hombre identificado como León.

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De acuerdo con las activistas, al dar seguimiento al proceso detectaron que los animales ya no se encontraban en el domicilio, mientras vecinos reportaron haber escuchado gritos y aullidos provenientes de la casa.

Integrantes de las asociaciones Lomitos al Rescate y Dignidad Animal A.C. presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Un grupo de ciudadanos acudió al domicilio del señalado, donde causó diversos daños al inmueble en protesta por el presunto maltrato de los animales.