Catean Casa por Investigación de Presunto Maltrato Animal en Saltillo

La FGEC cateó una casa debido a una denuncia presentada por presunto maltrato animal en la colonia Francisco de Urdiñola en Saltillo.

Catean Casa por Investigación de Presunto Maltrato Animal en SaltilloFoto: N+

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La FGEC investiga maltrato animal en Saltillo: casa vandalizada, rastros de sangre. ¿Qué ocurrió con los perros desaparecidos? Infórmate aquí.

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