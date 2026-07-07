Policías Salvan a Adulto Mayor de Vehículo Arrastrado por la Corriente en Saltillo

Elementos de la Policía Municipal salvaron a un adulto mayor que se encontraba en un vehículo que era arrastrado por la corriente en Saltillo.

Policías Salvan a Adulto Mayor de Vehículo Arrastrado por la Corriente en SaltilloFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante rescate en Saltillo: Policía salva a un adulto mayor de ser arrastrado por la corriente tras intensas lluvias. Conoce cómo lo lograron.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+