Policías Salvan a Adulto Mayor de Vehículo Arrastrado por la Corriente en Saltillo

Un conductor de la tercera edad de 63 años fue rescatado por elementos de la Policía Municipal de Saltillo luego de que su vehículo quedara atrapado y fuera arrastrado por la corriente durante las intensas lluvias registradas en la colonia Australia.

Para ponerlo a salvo, un oficial aseguró una cuerda a su cintura y avanzó entre el agua hasta llegar al automóvil, donde logró sacar al conductor por una de las ventanas y llevarlo a un lugar seguro. Se informó que el hombre no presentó lesiones.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, además de este rescate, se ha brindado apoyo a familias y automovilistas afectados por los escurrimientos, mientras las corporaciones mantienen recorridos de vigilancia en las zonas de mayor riesgo de la ciudad.

Lluvias deja daños en calles y avenidas de Saltillo

Las intensas lluvias registradas durante este lunes 6 de julio ocasionaron diversas afectaciones en distintos sectores de Saltillo, donde la acumulación de agua provocó problemas en calles y avenidas de la ciudad.

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Entre los principales daños se reportaron alcantarillas levantadas y la formación de baches debido al deterioro del pavimento. Asimismo, elementos de Tránsito y Protección Civil realizaron recorridos en zonas de riesgo para apoyar a la población y restringir el acceso en los puntos con mayores complicaciones.