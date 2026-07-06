Joven es Golpeado por 15 Personas Durante Riña en Saltillo

Un joven fue golpeado por al menos 15 personas durante una riña al norporniente de Saltillo.

Joven es Golpeado por 15 Personas Durante Riña en SaltilloFoto: N+

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Confusión y violencia en Saltillo: un joven conductor termina herido tras ser atacado por 15 personas. ¿Qué sucedió realmente? Entérate ahora.

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