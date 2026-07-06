Joven es Golpeado por 15 Personas Durante Riña en Saltillo

Después ver un partido de fútbol de México, un joven conductor fue agredido por un grupo de al menos 15 personas la noche del domingo 5 de julio en la colonia Rincón de Asturias, al norponiente de Saltillo.

El ataque ocurrió alrededor de las 22:00 horas y dejó al conductor con lesiones de consideración. De acuerdo con testigos, la riña se originó por un conflicto en el que el joven no participó directamente, ya que la discusión involucraba a uno de sus amigos.

En medio de la confusión y presuntamente bajo los efectos del alcohol, varios de los involucrados comenzaron a golpear al conductor, la cuál quedó captada en un video

Riña entre porras deja varios lesionados en polideportivo de San Pedro

Una riña entre aficionados de dos equipos de fútbol se registró la tarde del 20 de junio en un polideportivo del municipio de San Pedro.

Noticia relacionada: Riña Deja Varias Personas Lesionadas Durante Partido de Futbol en La Laguna

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para controlar la situación y resguardar a las familias presentes. El incidente dejó varias personas con lesiones leves, no se reportaron detenciones.