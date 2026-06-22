Riña Deja Varias Personas Lesionadas Durante Partido de Futbol en La Laguna

La tarde del sábado 20 de junio se registró una riña en un polideportivo del municipio de San Pedro. En el altercado participaron las porras de dos equipos de fútbol, una vez que había finalizado la final de la liga.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal para controlar la situación y resguardar la integridad de las familias que se encontraban presentes.

Esta situación dejó como saldo a varias personas con lesiones leves; no se reportaron personas detenidas.

Se registra riña durante partido en colonia Ramón Bravo en Piedras Negras

Una riña campal se registró el domingo en los campos deportivos de la colonia Ramón Bravo durante una semifinal de una liga en la ciudad de Piedras Negras.

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De acuerdo con los reportes, un marcador cerrado y la intensidad propia del encuentro provocaron que los ánimos se calentaran entre jugadores y asistentes, derivando en una pelea en el terreno de juego.

Ante estos hechos, el director de Fomento Deportivo señaló que existe una postura de mano dura contra quienes protagonicen este tipo de conductas, aunque destacó que es fundamental mantener una estrecha coordinación con los representantes de las ligas privadas para que las sanciones sean efectivas.