Riña Deja Varias Personas Lesionadas Durante Partido de Futbol en La Laguna

Una riña entre aficionados durante la final de fútbol dejó varias personas lesionadas en el municipio de San Pedro, Coahuila

Riña Deja Varias Personas Lesionadas Durante Partido de Futbol en La LagunaFoto: N+

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Tensión en San Pedro: Riña entre porras de fútbol deja varios lesionados tras la final. La policía interviene para proteger a las familias presentes.

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Riña en final de fútbol en La Laguna deja varios lesionados