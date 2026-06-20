Dejan en Libertad a Hombre Acusado por Presuntos Robos en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila cumplimentó una orden de aprehensión contra Adolfo “N”, de 41 años de edad, quien era investigado por su probable participación en un robo cometido hace algunas semanas en el municipio de Saltillo.

La detención se realizó en atención a una solicitud de colaboración emitida por las autoridades del estado de Querétaro.

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La autoridad ministerial informó que las investigaciones continuaban, ya que aún existían diligencias pendientes por realizar. Debido a la confidencialidad del expediente, no se dieron a conocer mayores detalles sobre el caso.

Liberan a hombre acusado de robo en Saltillo

Derivado de una reunión entre la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo con la familia y la defensa de Adolfo “N”, originario de Querétaro y detenido por su presunta participación en robos cometidos en Saltillo, se logró un intercambio de información probatoria que permitió que la persona recuperara su libertad.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que la investigación y los acuerdos derivados de la reunión deberán permanecer bajo reserva debido a la secrecía de la carpeta de investigación.

Las autoridades continuarán realizando diligencias para esclarecer los hechos relacionados con un robo registrado días atrás en el sector norte del municipio de Saltillo.

Por su parte, la familia de Adolfo “N” sostuvo en reiteradas ocasiones que las autoridades confundieron al detenido con el verdadero responsable del delito.