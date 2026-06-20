Dejan en Libertad a Hombre Acusado por Presuntos Robos en Saltillo

Autoridades liberaron a un hombre originario de Querétaro acusado de presuntos robos en la ciudad de Saltillo.

Dejan en Libertad a Hombre Acusado por Presuntos Robos en SaltilloFoto: N+

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Adolfo 'N', liberado tras ser acusado de robos en Saltillo. Las autoridades continúan investigando. ¿Qué llevó a su liberación? Conoce los detalles.

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