Niño se Enreda con un Cable Durante Festival del Día del Padre en Torreón
Un niño de 8 años se enredó un cable en el cuello mientras corría durante las celebraciones del Día del Padre en la escuela primaria Emiliano Zapata, en Torreón.
Foto: N+
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¡Alerta en Torreón! Un niño de 8 años se enredó un cable en el cuello durante el Festival del Día del Padre en la primaria Emiliano Zapata. Afortunadamente, está estable. Descubre más sobre este incidente.
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PorRedacción N+
Una emergencia se registró la mañana del viernes 19 de junio durante las celebraciones del día del padre, cuando niño de 8 años sufrió un accidente al enredarse un cable en el cuello mientras corría en Torreón.
El incidente ocurrió sobre la Antigua Carretera a San Pedro, justo en la escuelaprimariaEmilianoZapata, donde se llevaba a cabo un evento familiar por la festividad.
De acuerdo con testigos, el niño corría por el área cuando accidentalmente se enredó con un cable, lo que provocó que cayera al suelo desorientado. De inmediato, padres de familia y maestros solicitaron apoyo al 911.
Paramédicos de la Cruz Roja delegación Torreón acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al menor. Tras valorarlo, determinaron que no presentaba lesiones de considerado y no fue necesario su traslado a un hospital.
Afortunadamente, el menor se encuentra estable y permaneció bajo el cuidado de sus familiares luego del incidente.
Resguardan a dos hermanos que circulaban solos en monopatín en Torreón
Dos menores de edad fueron puestos bajo resguardo por autoridades municipales luego de ser encontradossolos mientras se desplazaban en un monopatín por calles de la coloniaCompresora en Torreón. El reporte fue generado por el sistema de videovigilancia del C2, lo que permitió la intervención de elementos del Grupo Violeta.
Los hermanos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para proteger su integridad y, posteriormente, quedaron a disposición de la PRONNIF Municipal, dependencia que inició el protocolo correspondiente para dar seguimiento a su situación familiar.