Niño se Enreda con un Cable Durante Festival del Día del Padre en Torreón

Un niño de 8 años se enredó un cable en el cuello mientras corría durante las celebraciones del Día del Padre en la escuela primaria Emiliano Zapata, en Torreón.

Niño se Enreda con un Cable Durante Festival del Día del Padre en TorreónFoto: N+

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¡Alerta en Torreón! Un niño de 8 años se enredó un cable en el cuello durante el Festival del Día del Padre en la primaria Emiliano Zapata. Afortunadamente, está estable. Descubre más sobre este incidente.

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