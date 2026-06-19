Encuentran a Hombre Muerto al Fondo de un Barranco en Piedras Negras

Autoridades localizaron a un hombre al fondo de un barranco en el ejido Villa de Fuente en Piedras Negras

Encuentran a Hombre Muerto al Fondo de un Barranco en Piedras NegrasFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante hallazgo en Piedras Negras: encuentran a un hombre muerto en un barranco. La Fiscalía investiga las causas del fallecimiento. Descubre más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+