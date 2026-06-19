Encuentran a Hombre Muerto al Fondo de un Barranco en Piedras Negras

Autoridades de la Fiscalía fueron alertadas durante la mañana de este viernes 19 de junio sobre el hallazgo de una persona sin vida en el ejido Villa de Fuente, en Piedras Negras.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 horas cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la policía acudieron al lugar y confirmaron la situación.

Se trata de una persona cuyo cuerpo se encontraba en estado de descomposición, localizado en un barranco de aproximadamente 20 metros.

Dentro de las primeras investigaciones no se apreciaron signos de violencia a simple vista; sin embargo, las autoridades ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento.

Por lo pronto, la Fiscalía General de Justicia mantiene abierta una carpeta de investigación sobre los hechos.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima así como su edad, pudiera ser en las próximas horas cuando familiares acudan a la Fiscalía a tratar de identificar los restos.

Muere chófer de tráiler luego de caer a barranco en carretera Monclova-Saltillo

El pasado 25 de marzo, un operador de tráiler perdió la vida luego de que la pesada unidad que conducía se salió del camino, cayó a un barranco y se incendió sobre el kilómetro 120 de la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Saltillo. El conductor, identificado como Héctor Bañuelos, quedó atrapado en la cabina y falleció en el lugar.

Noticia relacionada: Tráiler Cae a Barranco y se Incendia en Carretera Monclova-Saltillo; Muere Chófer

Elementos de Bomberos y voluntarios de Castaños acudieron al sitio, donde confirmaron el deceso. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional inició las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.