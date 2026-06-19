Muere Trabajador al Desvanecerse en Rancho de Coahuila; Investigan Posible Golpe de Calor

Un joven trabajador murió al desvanecerse en un rancho ubicado en el municipio de Zaragoza, Coahuila.

Muere Trabajador al Desvanecerse en Rancho de Coahuila; Investigan Posible Golpe de CalorFoto: N+

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Tragedia en Coahuila: joven trabajador muere en rancho de Zaragoza. Investigan posible golpe de calor. Conoce más sobre este lamentable suceso.

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