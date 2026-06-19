Muere Trabajador al Desvanecerse en Rancho de Coahuila; Investigan Posible Golpe de Calor

Un joven trabajador perdió la vida este 18 de junio luego de sufrir un colapso mientras realizaba labores en un rancho dedicado a la producción de hortalizas en el municipio de Zaragoza Coahuila.

La víctima fue identificada como Domingo González, de 22 años de edad, originario de Ocosingo, Chiapas, quien se desempeñaba como jornalero en un rancho, ubicado sobre el camino que conduce al ejido La Maroma.

Según información preliminar, alrededor del mediodía el trabajador comenzó a presentar malestar físico mientras laboraba bajo las elevadas temperaturas que se registran en la región.

Pese a ello, continuó con sus actividades hasta que cayó inconsciente en el área de trabajo. Compañeros intentaron brindarle apoyo inmediato y lo trasladaron a un punto accesible para solicitar atención médica.

Sin embargo, al arribar los cuerpos de emergencia, el joven ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento del fallecimiento e iniciar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, las autoridades consideran que la muerte podría estar relacionada con un golpe de calor, aunque será la necropsia de ley la que determine con precisión las causas del deceso.

Protección Civil monitorea nuevo sistema frontal tras inundaciones en Piedras Negras

Las autoridades de Protección Civil mantienen un monitoreo permanente de un nuevo sistema frontal que podría generar precipitaciones durante el viernes en la zona norte del estado.

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Aunque los pronósticos preliminares indican que este fenómeno no cuenta con la misma cantidad de humedad que los sistemas meteorológicos que provocaron las recientes inundaciones, las dependencias encargadas de la atención de emergencias decidieron dar seguimiento puntual a su evolución.

El objetivo es anticipar cualquier cambio en las condiciones climáticas y tomar las medidas preventivas necesarias para proteger a la población, especialmente en aquellos sectores que aún enfrentan afectaciones derivadas de las