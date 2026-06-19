Muere Hombre tras Sufrir Quemaduras Durante Incendio de Casa en Gómez Palacio

La mañana de este jueves, un hombre murió luego de sufrir graves quemaduras durante un incendio registrado al interior de una casa en el municipio de Gómez Palacio.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando vecinos del ahora occiso observaron que del domicilio salían humo y llamas, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

El hombre, identificado como Julio César, de 33 años de edad, fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio, donde recibió atención médica por las quemaduras que presentaba en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con lo señalado por vecinos del sector, el hombre presuntamente era consumidor de la droga conocida como cristal.

Muere trabajadora tras explosión en carpintería de Torreón

Marisa Elizabeth, de 37 años, falleció luego de permanecer cerca de un mes hospitalizada en la Clínica 71 del IMSS de Torreón, a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió en un accidente registrado dentro de una carpintería de la colonia Bellavista.

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Los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo, cuando una presunta reacción provocada por la mezcla de disolventes originó una explosión mientras la mujer realizaba labores en el establecimiento. Tras confirmarse su fallecimiento, autoridades de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para iniciar las diligencias correspondientes.