Muere Hombre tras Sufrir Quemaduras Durante Incendio de Casa en Gómez Palacio

Un hombre murió luego de sufrir graves quemaduras durante el incendio de una casa en Gómez Palacio.

Muere Hombre tras Sufrir Quemaduras Durante Incendio de Casa en Gómez PalacioFoto: N+

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Tragedia en Gómez Palacio: un hombre muere tras sufrir graves quemaduras en un incendio. Conoce los detalles de este lamentable suceso.

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