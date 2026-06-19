Conductor se Impacta Contra Puesto de Tacos al Intentar Esquivar un Perro en Torreón

Un conductor chocó contra un puesto de tacos tras intentar esquivar un perro en Torreón.

Conductor se Impacta Contra Puesto de Tacos al Intentar Esquivar un Perro en TorreónFoto: N+

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Un conductor de 20 años chocó contra un puesto de tacos al esquivar un perro en Torreón. No hubo heridos, pero los daños fueron significativos. ¿Qué opinas de esta situación?

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