Conductor se Impacta Contra Puesto de Tacos al Intentar Esquivar un Perro en Torreón

La tarde de este jueves 18 de junio, un automóvil impactó un puesto de tacos ubicado sobre el bulevar Laguna Sur, antes de llegar al bulevar Mieleras en Torreón.

El vehículo era conducido por Felipe, de 20 años de edad, quien circulaba sobre la vialidad cuando un perro se le atravesó en el camino.

Tras intentar evitar al animal, el conductor perdió el control del automóvil, el cual se impactó contra un puesto de tacos de carnitas y posteriormente giró, golpeando a otro vehículo.

La unidad presentó severos daños materiales en la parte frontal, mientras que el puesto también registró afectaciones. A pesar de lo ocurrido, no se reportaron personas lesionadas.

Choque contra puesto de gorditas deja tres heridos en Torreón

Tres personas resultaron lesionadas luego de que un automóvil se salió de control y se impactó contra un puesto de gorditas en la colonia Hogares Ferrocarrileros de Torreón, donde las víctimas esperaban su desayuno. El conductor señaló que perdió el control de la unidad tras realizar una maniobra, mientras que testigos indicaron que se habría distraído al volante.

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Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los lesionados y los trasladaron a un hospital para su valoración médica. Además de los heridos, el accidente dejó daños materiales en el puesto de comida, así como afectaciones en una barda de un domicilio y en otros objetos que se encontraban en el lugar.