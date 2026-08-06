Accidentes

Patrulla de Policía Cayó a una Barranca Profunda durante Persecución en Puebla

Los dos oficiales a bordo atendían un reporte de detonaciones de arma de fuego, por lo que iban persiguiendo una motocicleta.

Los tripulantes resultaron con algunos golpes tras el accidente.Los tripulantes resultaron con algunos golpes tras el accidente. Foto: Facebook 7 Voces

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Impactante accidente en Puebla: una patrulla cae a una barranca durante persecución por detonaciones de arma de fuego. Dos oficiales resultaron heridos.

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