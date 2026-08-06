Patrulla de Policía Cayó a una Barranca Profunda durante Persecución en Puebla

Una patrulla cayó varios metros de altura interior de una barranca. Se trató de una unidad de la Secretaría de Seguridad del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

El hecho se registró entre las calles Vicente Guerrero y Zacatecas en la junta auxiliar San Rafael Tlanalapan.

Durante la madrugada del jueves 6 de agosto se presentó el incidente, el cual fue documentado con videos de testigos.

Dos heridos deja volcadura de patrulla en San Martín Texmelucan

Al sitio llegaron policías municipales de la corporación, ambulancias y bomberos para brindar la atención necesaria a los dos tripulantes quienes resultaron lesionados.

El gobierno de San Martín Texmelucan informó que la patrulla cayó a un arroyo conocido como "La Presa".

El accidente ocurrió luego de un reporte de detonaciones por arma de fuego; en el despliegue realizaban una persecución a quienes presuntamente iban en una motocicleta. No hubo personas detenidas por los hechos.

Con información de Jorge Cea

JAPR