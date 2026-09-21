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Del 1 al 5: ¿Cuáles Son las Diferencias entre las Categorías de Huracanes? Riesgos

Se prevé que en las próximas horas el huracán Polo evolucione a categoría 5, la de mayor nivel en la escala Saffir-Simpson; acá te presentamos la clave que hace la diferencia en su clasificación

Personas corren bajo lluvias causadas por huracán Sandy en 2012Los huracanes de categoría 5 se consideran los más intensos aunque no son siempre los más destructivos. Foto: Reuters / Archivo
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