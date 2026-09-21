Una manera de prevenir y socializar las medidas que se deben tomar ante la evolución de los ciclones es su categorización. Rastrear las características, proyectar su fortalecimiento y, consecuentemente, desplegar acciones para salvaguardar a la población es una de las muchas ventajas que provee la escala Saffir-Simpson, que establece las categorías de los huracanes del 1 al 5.

En las últimas horas, ha crecido la preocupación en México ante el desarrollo del huracán Polo, el cual se pronostica que se convierta en un fenómeno ciclónico de máxima categoría, pero ¿qué significa? ¿Cuáles son las diferencias entre un categoría 1 y uno 5? En N+ te explicamos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ven las Costas de Acapulco por el Huracán Polo; Estas son las Medidas que Están Tomando

De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos conocidos como ciclones tropicales.

Se define como huracán al sistema de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica cuyos vientos en el hemisferio norte rotan antihorariamente, es decir, en contra de las manecillas del reloj o en forma ciclónica. Se empiezan a llamar de esta manera —y dejan de considerarse tormenta tropical— cuando los vientos alcanzan velocidades que exceden los 118 km/h.

Las partes principales de un huracán son las bandas nubosas en forma de espiral alrededor de su centro. El ojo es un sector de bastante calma, poca nubosidad y de aproximadamente 30 a 65 km de diámetro, explica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La pared del ojo está compuesta de nubes densas; en esta región se localizan los vientos más intensos del fenómeno. Las bandas en forma de espiral con fuerte actividad lluviosa convergen hacia su centro de manera ciclónica, agrega la dependencia.

Antes de alcanzar la categoría de huracán —que es cuando se aplica la escala Saffir-Simpson—, los ciclones tropicales pasan por dos etapas dentro del sistema de clasificación meteorológica:

Depresión Tropical: Presenta vientos máximos sostenidos menores a 63 km/h y tiene una circulación cerrada, pero los daños potenciales son mínimos y localizados.

Tormenta Tropical: Sus vientos alcanzan velocidades entre 63 y 118 km/h. Aunque los daños siguen siendo mínimos, pueden afectar la vegetación y causar algunas inundaciones en carreteras y caminos costeros.

El huracán se clasifica en cinco niveles según la escala Saffir-Simpson. El criterio fundamental de dicha gradación es la velocidad máxima sostenida del viento, medida a 10 metros sobre la superficie durante un minuto. Este parámetro es considerado el más representativo del potencial destructivo de un huracán, indica la UNAM.