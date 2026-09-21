Este martes se suspenden las actividades escolares, y para que conozcas dónde no hay clases mañana 22 de septiembre de 2026, acá te decimos los lugares en los que cerrarán los planteles educativos para que sepas si debes llevar a tus hijos a la escuela.

A solo unos días de que paren las actividades escolares en el nivel básico por la realización del CTE, autoridades educativas confirmaron en qué zonas los alumnos no tendrán que acudir a las escuelas.

La medida se tomó para proteger la integridad de los estudiantes y que las personas busquen refugio debido a la rápida intensificación del Huracán Polo, que alcanzaría la categoría 5 en las próximas horas, lo cual tiene en alerta a cinco estados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ven las Costas de Acapulco por el Huracán Polo; Estas son las Medidas que Están Tomando

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, las entidades que se verán mayormente afectadas por la trayectoria del ciclón en el Océano Pacífico son Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco.

Hasta el momento, el único estado que ha confirmado que no habrá clases mañana martes 22 de septiembre es Guerrero, de acuerdo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La suspensión de las actividades académicas aplica en todos los niveles de todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, ubicadas en las regiones de Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, en ambos turnos.

Es importante señalar que en las próximas horas otras entidades podrían anunciar que no habrá clases este martes, especialmente aquellos que se verán afectados por el Huracán Polo 2026.

Por ello, se solicita a los padres de familia atender las indicaciones de las autoridades educativas en caso de que también se tengan que suspender las clases en otros lugares debido a que se pronostican lluvias extraordinarias, inundaciones y deslaves.

PPP