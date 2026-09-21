Educación

SEP Explica en Qué Casos los Alumnos de Primaria y Secundaria Pueden Usar Celular

La regulación contempla situaciones específicas para permitir los dispositivos durante la jornada escolar

Niños con celularUn grupo de primaria toma clases: Foto: Cuartoscuro | Archivo

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