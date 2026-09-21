El uso de celulares en las escuelas no será planteado como una prohibición absoluta. Durante la conferencia matutina de este lunes, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que habrá excepciones para determinados casos.

Señaló que la medida busca restringir el uso de los dispositivos dentro de los planteles, pero no impedir que los estudiantes puedan llevar un teléfono cuando exista una razón justificada.

Entre las excepciones mencionadas por el funcionario se encuentran las situaciones de emergencia. También podrán utilizarse cuando formen parte de una práctica pedagógica previamente autorizada por la escuela.

"Habrá excepciones donde lo llevarán por alguna cuestión de emergencia o cuando tengan una práctica pedagógica autorizada en la escuela", resaltó.

Cabe señalar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes que la medida sobre el uso de celulares entrará en vigor a partir del martes 3 de noviembre. A partir de esa fecha, los teléfonos no podrán utilizarse como herramienta educativa dentro de la escuela ni durante el recreo.

FBPT